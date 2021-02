Emma Watson : Fin de carrière pour la star d'Harry Potter ?

En 2001, Emma Watson décrochait LE rôle de sa vie : celui d’Hermione Granger dans "Harry Potter". Devenue célèbre à seulement 11 ans, l’actrice anglaise s’est concentrée sur les tournages des nombreux films de la saga durant une décennie. C’est seulement à partir de 2012 qu’elle a commencé à diversifier ses rôles au cinéma et est ensuite apparue dans "My Week with Marilyn", "Le Monde de Charlie", "Regression" ou encore "The Circle".

Mondialement réputée pour ses talents de comédienne, la jeune femme est aussi connue pour ses engagements féministes. En plus d’agir en faveur du commerce équitable et du développement durable, Emma Watson est ambassadrice de l’ONU Femmes et milite donc pour les droits des femmes à l’échelle internationale. Et si l’actrice n’a pas repris le chemin des plateaux de tournage depuis 2019, tout porte à croire que nous n’allons pas la revoir à l’écran de sitôt…

Emma Watson prête à arrêter sa carrière d’actrice ?

L’agent d’Emma Watson vient en effet de révéler que la jeune femme était devenue "complètement dormante", expliquant qu’elle refusait actuellement de "prendre de nouveaux engagements". En cause : sa nouvelle romance ! D’après le Daily Mail Australia, Emma Watson souhaiterait passer plus de temps avec celui qui partage sa vie depuis maintenant 18 mois, l’homme d’affaires Leo Robinton.

Une source proche a aussi confirmé à Ok! Magazine, que l’actrice est allergique à la célébrité : "Elle en a fini avec Hollywood. Elle a détesté le fait de devoir se plier au jeu de la renommée, elle est simplement revenue dans la lumière pour le film Little Woman, afin de remercier la productrice Amy Pascal de l’avoir protégé ces dernières années. Les gens doivent comprendre qu’Emma est très bankable. Elle était - et est toujours - la plus grande star féminine de l’industrie. Elle pourrait avoir le feu vert pour n’importe lequel de ses projets, c’est pour cette raison qu’elle veut partir tant qu’elle a du succès".

Par E.S.