Emma Watson prête à arrêter sa carrière ? Elle sort du silence

Du haut de ses 30 ans, Emma Watson possède une carrière d’actrice déjà bien remplie. Mais alors que la jeune femme n’a pas repris le chemin des plateaux de tournage depuis 2019, une rumeur selon laquelle Emma Watson aurait pris la décision de faire une pause dans sa carrière a vu le jour il y a quelques mois. Alors que l’agent d’Emma Watson a révélé qu’elle refusait de "prendre de nouveaux engagements", le Daily Mail Australia a expliqué que l’actrice souhaitait passer plus de temps avec son compagnon, l’homme d’affaires Leo Robinton. Silencieuse depuis le début de cette rumeur, Emma Watson a décidé de mettre les choses au clair. Ce lundi 17, Emma Watson a donc repris la parole alors qu’elle n’avait plus utilisé les réseaux sociaux depuis août 2020.

"Si j'ai des nouvelles, je vous promets de les partager avec vous"

C’est à travers plusieurs tweets qu’Emma Watson a adressé un message ses fans : "Chers fans, les rumeurs sur le fait que je sois fiancée ou pas, ou si ma carrière est 'en sommeil ou non' sont des moyens de générer du clic à chaque fois, qu'elles soient vraies ou fausses. Si j'ai des nouvelles, je vous promets de les partager avec vous". Emma Watson a ensuite expliqué avec humour qu’elle est silencieuse car elle essaye de traverser la crise sanitaire actuelle le plus normalement possible : "En attendant, dites-vous que sans nouvelles de ma part, cela signifie simplement que je traverse la pandémie de la même façon que la plupart des gens, en ratant mon pain au levain maison, en prenant soin de mes proches et en faisant de mon mieux pour ne pas propager ce virus qui affecte encore beaucoup de monde". L’actrice conclut sa prise de parole en remerciant "tous ceux qui travaillent très dur pour nous garder en sécurité".

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

If I have news - I promise I’ll share it with you. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

In the mean time please assume no news from me just means I’m quietly spending the pandemic the way most people are - failing to make sourdough bread (!), caring for my loved ones and doing my best not to spread a virus that is still affecting so many people. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

I am sending so much love to you, hoping you’re ok and as well and happy as you can be in these strange times. And again, thank you to everyone working so hard to keep us safe and well.

E

Xx — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Par Alexia Felix