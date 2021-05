Emmanuelle Béart agacée par Claire Chazal, elle la recadre

Claire Chazal risque de se souvenir longtemps du passage d’Emmanuelle Béart. Ce mercredi 19 mai, la journaliste a reçu dans son émission "Passage des Arts" l’actrice Emmanuelle Béart. Cette dernière est en pleine promotion pour le film "L’Etreinte" dans lequel elle incarne l’un des personnages principaux. Et face à Claire Chazal, Emmanuelle Béart a révélé avoir connu des grands moments de solitude durant sa jeunesse : "Il y a une gravité, il y a une forme de mélancolie contre laquelle j’ai beaucoup lutté pour ne pas qu’elle se voie, pour ne pas que les autres la devinent. Et puis à un moment donné, je me suis dit que ce n’était pas grave. J'ai l'âme slave. […] C’est sans doute un reste d’enfance".

Claire Chazal se trompe à deux reprises

Mais rapidement, Claire Chazal a provoqué la colère de l’actrice en voulant rebondir sur ses propos. Ainsi, la journaliste a affirmé que le père de l’actrice était parti durant sa jeunesse. Une affirmation rapidement démentie par Emmanuelle Béart : "Non, c’est ma mère qui s’en va !". Et quelques minutes plus tard, Claire Chazal a une nouvelle fois fait une bourde : "On entendait cette archive où vous êtes sur les épaules de votre père et vous criez des slogans que vous ne comprenez pas forcément". Et une nouvelle fois, Claire Chazal a été reprise par l’actrice visiblement agacée : "Ma mère, ma mère, toujours. Claire, ma mère... C’est ma mère qui faisait des manifs, pas mon père".

Par Alexia Felix