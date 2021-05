Emmanuelle Béart "marquée" par l’absence de sa mère, ses confidences déchirantes

Emmanuelle Béart est actuellement à l’affiche de "L’étreinte", réalisé par Ludovic Bergery et sorti le 19 mai dernier. En pleine promotion de ce nouveau long-métrage dans lequel elle incarne Margaux, une veuve qui commence une nouvelle vie chez sa soeur et reprend ses études, Emmanuelle Béart a accepté de se livrer dans les pages de "Madame Figaro". L’actrice aborde un sujet très intime : la relation qu’elle entretient avec sa mère, la comédienne Geneviève Galéa. Et à en croire ses déclarations, tout n’a pas toujours été simple.

Emmanuelle Béart : "J'étais terrorisée"

"C'est vrai que son absence m'a profondément marquée. Et que je ne voulais pas reproduire ce schéma. J'étais terrorisée, parce qu'on parle toujours de la reproduction des schémas familiaux comme d'une fatalité", déclare Emmanuelle Béart, maman de trois enfants (Nelly, Yohann et Surifel). Emmanuelle Béart confie avoir réussi à mettre ses rancoeurs de côté. "Je me suis réconciliée avec ma mère. J'en ai eu besoin très tôt, et ça s'est fait assez vite", assure l’ancienne épouse de Daniel Auteuil avant d’ajouter : "Après, les cicatrices sont là. On vit avec". Raison pour laquelle Emmanuelle Béart a toujours tenu à se montrer aussi présente que possible pour ses enfants. "Même si je rêve parfois d'embaucher une nounou, je n'en ai pas parce que je veux rester en contact direct, je veux être là", confie encore Emmanuelle Béart. Des confessions déchirantes.

Par Matilde A.