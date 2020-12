Emmanuelle Béart : Son gros coup de gueule sur la situation des migrants

Le 23 novembre dernier, de nombreux Français ont été choqués par les images de l’évacuation polémique d’un rassemblement de migrants par les forces de l’ordre sur la place de la République à Paris. Et alors que de nombreux internautes ont dénoncé ces images, Emmanuelle Béart a tenu à pousser un gros coup de gueule lors d’une interview avec le magazine Elle : "J'ai eu un sentiment d'une grande violence, une envie de hurler. Et je ne suis pas la seule, nous sommes des milliers, peut-être des millions. Depuis des décennies, nous pleurons devant la brutalité de ces situations, de ces gestes, de ces images, et pourtant rien de bouge. Non seulement nous laissons mourir à nos portes des milliers de personnes, mais aussi nous les laissons errer dans nos rues d'une façon tout à fait indigne, sans toit, sans soins, sans éducation, pour les mineurs, la faim souvent au ventre et sans protection aucune. Nous les déshumanisons par manque de projet et de vision politique".

"Nous parlons ici de dignité humaine"

Très engagée depuis plusieurs années pour la cause des migrants, Emmanuelle Béart a tenu à dénoncer la loi sécurité globale : "Elle traduit une profonde dégradation de la confiance entre la police et les citoyens que nous sommes. Il y a urgence, urgence sociale et démocratique... Nous parlons ici de dignité humaine, car ce que nous voyons de plus en plus ce sont des migrants obligés de s'entasser dans des bidonvilles dans des conditions inacceptables. Et ce problème ne concerne pas que Paris, il y a des situations analogues dans bien d'autres grandes villes. Il est urgent de mettre en œuvre une politique d'accueil qui ait du sens ! Il est urgent d'avoir des structures d'accueil dignes de ce nom, et de pouvoir orienter, veiller à ce que toute personne puisse avoir accès à ses droits fondamentaux ! Et par la suite intégrer ceux qui resteront. Sans cette ambition politique, nous continuerons à assister à ces drames humains".

Par Alexia Felix