Eric Bergeron : le réalisateur de "Un monstre à Paris" mis en examen pour viol

Eric Bergeron doit faire face à la justice. Le réalisateur français connu notamment pour les films "Gang de requins" et "Un monstre à Paris" a été mis en examen le 2 janvier dernier par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence selon nos confrères du magazine spécialisé 3dvf. Le réalisateur est accusé d'agression sexuelle et de viol ayant entrainé en 2017 la mort par suicide de sa victime présumée qui était une employée de sa société de production Bibo Films. Si les faits remontent à 2007, l'instruction a été déclenchée par le signalement d'une association de lutte contre les violences faites aux femmes, mais à l'heure actuelle il n'y a pas eu de dépôt de plainte.

Eric Bergeron réagit à la nouvelle

Face à la nouvelle, Eric Bergeron a tenu à réagir via un droit de réponse au Film Français par le biais de son avocat Stéphane Le Buhan : "Monsieur Eric Bergeron tient à préciser qu'il conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés et entend indiquer qu'il rétablira son honneur devant la justice entachée par les graves accusations dont il fait l'objet. À ce titre, il souhaite bénéficier comme chaque justiciable de la présomption d'innocence". La nouvelle de la mise en examen d'Eric Bergeron intervient quelques heures après le placement en garde à vue de Christophe Ruggia. Ce dernier est accusé par l'actrice Adèle Haenel d'agression et de harcèlement sexuel alors qu'elle n'avait que 13 ans pendant et après le tournage du film "Les Diables" entre 2001 et 2004.

Par Alexia Felix