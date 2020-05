Esprits Criminels : Disney poursuivi pour des cas de harcèlement sexuel

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du cinéma et des séries. La Californie a porté plainte contre Disney (via sa filiale ABC, co-productrice de la série), qui a récemment mis Beyoncé à l'honneur, et CBS pour harcèlement sexuel. La plainte affirme que Gregory St. Johns a abusé de son travail en tant que directeur de la photographie pour la série "Esprits Criminels" et qu'il en aurait profité pour avoir des attouchements envers des hommes, membres de l'équipe pendant presque 14 ans. Il aurait également mis en place une procédure de représailles pour que ces derniers n'aillent pas se plaindre. Le document déclare que l'accusé a touché les parties génitales de plusieurs hommes, mais a également "embrassé ou caressé leur cou, leurs épaules et leurs oreilles". Un comportement "fréquent" et qui se faisait aux yeux de tous.

disney accusé d'avoir fermé les yeux

Le communiqué du département chargé de faire respecter les pratiques de travail équitables en Californie ajoute ensuite : "La plainte assure que l'équipe de production exécutive était au courant de ce comportement illégal et le tolérait, et qu'elle a licencié une dizaine d'hommes qui ont résisté au harcèlement de St. John's". Le principal intéressé a été évincé de la série en 2018 après un article de Variety qui mettait en lumière ces faits et gestes.

Le département californien aurait commencé à enquêter en 2019 sur ces accusations et cherche désormais à obtenir de la part de Disney, taclé par George Lucas, des dommages et intérêts pour les victimes présumées.

Par J.F.