Eva Longoria : Son doux message à son époux pour leur anniversaire de mariage

Depuis plusieurs années, Eva Longoria file le parfait amour avec José Antonio Baston. Après son mariage, l’actrice a accueilli un petit garçon, Santiago, faisant d’elle une maman comblée. Et ce jeudi 21 mai, Eva Longoria a décidé de rendre hommage à son époux pour une occasion bien particulière, leur anniversaire de mariage. Quatre ans après l’événement, Eva Longoria s’est emparée de son compte Instagram pour faire une déclaration d’amour à José Antonio Baston : "Il y a quatre ans aujourd'hui, je me suis mariée avec ce bel homme. L'âme la plus gentille que j'ai jamais connue. Merci d'être le meilleur partenaire de mariage et de vie. Que Dieu continue à bénir notre trajet ensemble. Je t'aime l'amour de ma vie. Joyeux anniversaire de mariage", a écrit tendrement Eva Longoria en légende d’une photo de famille.

Une femme comblée

En plus d’être une femme mariée très heureuse, Eva Longoria est également une maman épanouie. En 2018, l’actrice américaine avait raconté à Gala son accouchement : "C'était magique. J'étais à l'hôpital, fatiguée par l'accouchement, un peu perdue, avec beaucoup de gens autour de mon lit, des médecins et des infirmières. Lorsque j'ai pris le bébé, je n'ai plus entendu un bruit. C'était juste lui et moi. J'avais l'impression qu'on se connaissait depuis toujours". Eva Longoria avait également révélé avoir du mal à se séparer de son fils Santiago : "Quand il dort, il me manque, je lui dis : ‘Dépêche-toi de te réveiller pour que je puisse jouer avec toi, te regarder, t’embrasser, te câliner, te mordiller, te prendre dans mes bras.’".

Par Alexia Felix