Fabrice Luchini : pourquoi il a décidé de changer de prénom

Soirée cinéma sur M6. La chaîne a décidé de diffuser une nouvelle fois le film "Les femmes du 6ème étage" qui est un succès à chaque fois. À l'affiche, les téléspectateurs pourront retrouver Sandrine Kiberlain et Fabrice Luchini.

Il raconte l'histoire de Jean-Louis Jobert, agent de change rigoureux qui découvre une joyeuse bande de bonnes espagnoles qui vit au sixième étage de son immeuble bourgeois. Touché par ses femmes pleines de vie, il se laisse aller et découvre les plaisirs simples pour la première fois.

Le film a été un grand succès au cinéma puisqu'il a réuni pas moins de 2,2 millions de téléspectateurs. Il faut dire que les films avec Fabrice Luchini, qui vient de perdre son mentor, sont très souvent des succès. L'acteur fait partie des comédiens préférés des Français et réussit à convaincre à chaque fois.

De robert à fabrice

Très discret sur sa vie privée notamment sur sa compagne, il cache quelques petits secrets. Notamment celui de son prénom. En effet, il n'est pas né Fabrice, mais Robert Luchini. Issu d'une famille d'immigrés italiens, il a eu l'idée de changer de prénom lorsqu'il est arrivé à Paris dans son salon de coiffure de l'avenue Montaigne. Son patron trouvait que la consonance était plus "bourgeoise", donc plus adapté à la clientèle. Il ne quittera jamais ce prénom, qui est également celui du héros du chef-d'oeuvre de Stendhal, La Chartreuse de Parme, ce qui est évidemment très parlant pour un passionné de littérature.

Par J.F.