Fabrice Luchini : ses critiques acerbes envers les réseaux sociaux

Ce n'est plus un secret pour personne, Fabrice Luchini n'a pas sa langue dans sa poche. Le comédien, dont les talents d'élocution ne sont plus à prouver, aime se servir de la langue de Molière pour faire passer des messages.

Il y a quelques semaines, sur le plateau de C à Vous, l'acteur qui a déclaré qu'il aimerait jouer Didier Raoult au cinéma, faisait un compliment pour le moins originale à la nouvelle présentatrice, Anne-Elisabeth Lemoine : "Toi t'as trouvé ta place, t'avais pas les mêmes atouts que... 'longues jambes', l'avant-dernière, oui Sublet (Alessandra Sublet animait C à vous précédemment, ndlr), qui aimait bien dire que Marc Lévy c'est mieux que La Fontaine, qui faisait un fond de commerce (...) Après il y a Lapix rigueur, beauté lumineuse, après tu arrives, t'étais pas le premier choix, et après tu frappes, parce que t'es géniale".

"c'est pathétique"

Et ce dimanche 27 septembre, ce sont les réseaux sociaux qui ont gentiment été rhabillés par Fabrice, de son vrai nom Robert Luchini. Durant le confinement, le comédien a installé Instagram et s'en est servi pour réciter des fables de la Fontaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces courtes vidéos ont fait un carton. Mais le comédien n'a pas vu les réseaux sociaux du même oeil : "Je ne savais pas même ce que c'était Instagram. Sur Instagram, c'est pathétique parce que les gens montrent un vieux beefsteak mais quel est l'élan lyrique avec cette assiette ? Quelqu'un va recevoir cette assiette et en plein après-midi il va interrompre une conversation en disant : 'oh dis-donc tu sais que Claudine mange un beefsteak ? Oh putain c'est génial !'" a-t-il déclaré.



Il a ensuite ajouté : "Je veux bien qu'il y ait de gros problèmes dans la civilisation mais pourquoi ce beefsteak ? Pourquoi l'envie de le photographier ? Et pourquoi l'envie de partager ce beefsteak ? Je comprends pas parce que moi je vois très peu de gens !".

Par J.F.