Felicity Jones enceinte : qui est le mari de la star ?

Elle est habituée aux rôles de femmes combattantes. Avant d’interpréter la célèbre avocate féministe américaine Ruth Bader Ginsburg dans "Une femme d’exception", Felicity Jones avait donné vie au personnage de Jyn Erso dans "Rogue One : A Star Wars Story". Un film qui sera diffusé ce dimanche 15 décembre sur TF1. Dans ce long-métrage signé Gareth Edwards, l’actrice de 36 ans est une femme prisonnière de l’Empire depuis son enfance. Elle est libérée d’un camp de travail par des agents rebelles menés pas le capitaine Cassian Andor. À leurs côtés, Jyn Erso devra tout faire pour ébranler l’Empire galactique. Si elle se glisse souvent dans la peau de personnages endurcis par la vie, résilients et prêts à mettre l’autorité en péril, Felicity Jones est une femme très amoureuse à la ville.

Un autre nom du septième art

Depuis 2015, la Britannique est en couple avec un réalisateur du nom de Charles Guard, de sept ans son aîné. S’il est peu connu du public français, ce cinéaste a déjà réalisé plusieurs films. Son premier long-métrage, "Round About Five", est sorti en 2005. Pour ce film, il a eu l’occasion de collaborer avec Lena Headey, star de la série "Game of Thrones", et Martin Freeman. Quatre ans plus tard, Charles Guard débarquait en salles avec "Les Intrus". Avec Felicity Jones, le réalisateur s’est fiancé en mai 2017. Les tourtereaux se sont mariés en juin 2018, à l’occasion d’une cérémonie organisée au château Sudeley, en Angleterre.

Plus d’un an après leur mariage, le couple attend un heureux événement. En effet, au début du mois de décembre, Felicity Jones apparaissait au côté d’Eddie Redmayne sur le tapis rouge de l’avant-première de "The Aeronauts" (film dans lequel elle donnera la réplique au comédien cinq ans après leur collaboration dans "Une Merveilleuse Histoire du temps"). Durant cet événement, l’actrice a affiché un ventre arrondi. Quelques jours plus tard, dans les colonnes du magazine People, son agent confirmait la nouvelle : Felicity Jones est enceinte de son premier enfant.

Par Laura C-M