Festival de Cannes 2020 : la liste des films sélectionnés dévoilée

"En raison de la crise sanitaire et face à l’évolution de la situation, le 73e Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates prévues du 12 au 23 mai prochains. Plusieurs hypothèses sont à l’étude afin d’en préserver le déroulement, dont la principale serait un simple report, à Cannes, fin juin, début juillet 2020" c’est avec ces quelques mots que les organisateurs du Festival de Cannes ont annoncé le report de l’évènement qui se tient chaque année au mois de mai en France.

À cause de la crise du coronavirus, le festival cinématographique le plus populaire au monde se tiendra cette année sous une toute nouvelle forme. En attendant les précisions sur la future cérémonie, Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont annoncé ce mercredi 3 juin à 18h, la liste des longs-métrages sélectionnés.

Festival de Cannes 2020 : comment les organisateurs ont adapté la sélection

Bien entendu, les organisateurs ont adapté leur sélection et ont par exemple délaissé les catégories habituelles ("Compétition", "Un certain regard", "Hors compétition", "Séances de minuit", "Séances spéciales") au profit de nouvelles catégories telles que : "Les fidèles", "Les nouveaux venus", "Premiers films"…

Aussi, ils n’ont pas hésité à substituer leur traditionnelle question : "Est-ce un film pour Cannes ?" par "N’est-ce pas un film parfait pour le retour en salles ?"…. notamment car les salles de cinéma rouvriront leurs portes dès le 22 juin prochain. Une façon de soutenir le monde du cinéma, vivement impacté par la crise sanitaire du coronavirus.

La sélection officielle du Festival de Cannes 2020 :

Les fidèles (déjà venus au moins une fois en Sélection officielle)

The French Dispatch, de Wes Anderson

Eté 85, de François Ozon

Asa ga Kuru (True Mothers), de Naomi Kawase

Lovers Rock, de Steve McQueen

Mangrove, de Steve McQueen

Druk (Another Round), de Thomas Vinterberg

ADN (DNA), de Maïwenn

Last Words, de Jonathan Nossiter

Heaven : To The Land of Happiness, d’Im Sang-soo

El olvido que seremos, de Fernando Trueba

Peninsula, de Yeon Sang-ho

In the Dusk (Au crépuscule), de Sharunas Bartas

Des hommes, de Lucas Belvaux

The Real Thing, de Koji Fukada



"Les nouveaux venus"

Passion simple, de Danielle Arbid

A Good Man, de Marie-Castille Mention-Schaar

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, d’Emmanuel Mouret

Souad, d’Ayten Amin

Limbo, de Ben Sharrock

Rouge (Red Soil), de Farid Bentoumi

Sweat, de Magnus von Horn

Teddy, de Ludovic et Zoran Boukherma

February (Février), de Kamen Kalev

Ammonite, de Francis Lee

Un médecin de nuit, d’Elie Wajeman

Enfant terrible, d’Oskar Roehler

Nadia (Butterfly), de Pascal Plante

Here We Are, de Nir Bergman

Un film à sketches

Septet : The Story of Hongkong, d’Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping, Patrick Tam et Ringo Lam

Premiers films

Falling, de Viggo Mortensen

Pleasure, de Ninja Thyberg

Slalom, de Charlène Favier

Casa de antiguidades (Memory House), de Joao Paulo Miranda Maria

Broken Keys (Fausse note), de Jimmy Keyrouz

Ibrahim, de Samir Guesmi

Beginning (Au commencement), de Dea Kulumbegashvili

Gagarine, de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

16 printemps, de Suzanne Lindon

Vaurien, de Peter Dourountzis

Garçon chiffon, de Nicolas Maury

Si le vent tombe (Should The Wind Fall), de Nora Martirosyan

John and The Hole, de Pascual Sisto

Striding into The Wind (Courir au gré du vent), de Wei Shujun

The Death of Cinema and My Father Too (La Mort du cinéma et de mon père aussi), de Dani Rosenberg

Documentaires

En route pour le milliard (The Billion Road), de Dieudo Hamadi

The Truffle Hunters, de Michael Dweck et Gregory Kershaw

9 jours à Raqqa, de Xavier de Lauzanne

Comédies

Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal

Les Deux Alfred, de Bruno Podalydès

Un triomphe (The Big Hit), d’Emmanuel Courcol

L’Origine du monde, de Laurent Lafitte

Le Discours, de Laurent Tirard

Films d’animation

Aya to Majo (Earwig and The Witch), de Goro Miyazaki

Flee, de Jonas Poher Rasmussen

Josep, d’Aurel

Soul, de Pete Docter

Par E.S.