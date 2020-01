Festival de Cannes 2020 : Le président du jury dévoilé

Si la liste des Oscars 2020 risque de faire beaucoup parler pour son manque de diversité, le Festival de Cannes a décidé de son côté de frapper un grand coup pour son édition 2020. Un an après Alejandro Gonzalez Inarritu, c'est le réalisateur américain Spike Lee qui a été choisi comme prochain président du jury. Deux ans après avoir effectué son retour sur la Croisette avec son film "BlacKKKlansman", Spike Lee occupera une place d'honneur dans le Festival, devenant au passage le premier homme noir à occuper cette fonction : "Le regard de Spike Lee est plus que jamais précieux. Cannes est une terre d'accueil naturelle et une caisse de résonance mondiale pour ceux qui (r)éveillent les esprits et questionnent chacun dans ses postures et ses convictions. La personnalité flamboyante de Spike Lee promet beaucoup", ont confié dans un communiqué Pierre Lescure, président du festival, et Thierry Frémaux, délégué général.

Spike Lee prochain président du Festival de Cannes

Fervent défenseur de la cause noire et des minorités, Spike Lee n'a cessé de dénoncer le racisme dans ses films. Il a par ailleurs présenté au total sept de ses films au Festival de Cannes tout au long de sa carrière : "Quand on m’a appelé pour être président du jury, je n’en suis pas revenu. J’étais à la fois heureux, surpris et fier. Le Festival de Cannes, outre que ce soit le plus grand Festival de cinéma du monde, sans faire injure aux autres, a eu un impact énorme sur ma carrière de cinéaste. Cannes a façonné ma trajectoire dans le cinéma mondial", a réagi le réalisateur américain dans un communiqué. Spike Lee aura donc la lourde tâche avec son jury de choisir le film qui succédera à "Parasite" de Bong Joon-ho, Palme d'or 2019 du Festival de Cannes.

Le cinéaste américain Spike Lee présidera le Jury du 73e Festival de Cannes! Cannes est une terre d’accueil pour ceux qui (r)éveillent les esprits et la personnalité flamboyante de Spike Lee promet beaucoup. Quel Président sera-t-il? Rendez-vous à Cannes! https://t.co/VLzmycMZXM pic.twitter.com/hvno956akh — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 14, 2020

Par Alexia Felix