Festival de Cannes 2021 - Doria Tillier : ce que Twitter a pensé de son discours d'ouverture

Annulé l'année dernière à cause du coronavirus, le Festival de Cannes a fait son retour mardi 6 juillet 2021 pour une 74e édition inédite. Doria Tillier, maîtresse de cérémonie, a ouvert les festivités dans la salle du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Devant un public de stars, l'ex-compagne de Nicolas Bedos a livré un discours sur le cinéma, avant d'être rejoint sur scène par Jodie Foster, l'invitée d'honneur de cette quinzaine.

"C'est grand ici, c'est trop beau. C'est beau de revoir une salle pleine à craquer, qui plus est une salle remplie d'anonymes. Bah oui, c'est compliqué de savoir qui se cachent derrière ces masques", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "Cette année, c'est vraiment un retour au cinéma au sens premier du terme. On est au cinéma pour voir, comme n'importe quel spectateur du monde, juste un spectateur qui vient voir un film, qui est content de voir un film (...) Pour être un bon spectateur, il ne faut pas résister, faut s'abandonner. Alors pendant 11 jours, on ne va pas résister, on va voir des films, on va être surpris, on va pleurer, on va rire, on va s'ennuyer peut-être parfois, mais c'est bien aussi parce que ça laisse le temps de penser, on va partager et, qui sait, peut-être repartir différemment".

Une performance "magnifique", mais "sans humour" ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont réagi à la performance de Doria Tillier. Et autant dire que le discours de l'actrice n'a pas fait l'unanimité. Si certains l'ont trouvé convaincant, d'autres ont pointé du doigt son manque d'humour. "Doria Tillier peu convaincante. Discours vide, sans humour... Rendez-nous Edouard Baer au moins", a posté un internaute. "Doria Tillier, on dirait Sandrine Kiberlain dans 'Dix pour cent', persuadée qu'elle a un potentiel comique alors que non", a poursuivi un autre. Un internaute a aussi fait une comparaison entre la prestation de Doria Tillier et celle de Marina Foïs lors des César 2021, en mars dernier. "Tout est gâché par Doria Tillier, dans la lignée de Marina Foïs", a-t-il tweeté.

Quelques heures avant d'ouvrir cette 74e édition du Festival de Cannes, Doria Tillier s'était confiée au Figaro. L'occasion pour elle d'expliquer pourquoi elle a accepté "une mission aussi périlleuse". "Cette entrée en matière me fait rire, vous avez le chic pour mettre les gens à l'aise ! C'est une vision plutôt pessimiste, même si je le suis parfois aussi. On peut en effet craindre de ne pas plaire, mais aussi se dire que l'on va essayer de bien faire. Si l'on songe à la critique, on n'est pas libre. J'étais avant tout très honorée, car je suis actrice et c'est le plus grand festival de cinéma au monde", a-t-elle dit.

Magnifique cérémonie d ouverture avec doria Tillier ! Classe émotion ! Bravo!!@doriaTillier https://t.co/yNAioVTny2 — catherine belliard (@catvendee1) July 6, 2021

Et Doria Tillier en maîtresse de cérémonie est un choix d'une rare adresse et d'une belle pertinence. Gros coup de cœur : finesse, aisance, élégance racée, élocution et diction parfaites. J'ai été embarquée. Vous êtes parfaite Madame. Ne changez rien. @doriatillier — Laetirature (@laetirature) July 7, 2021

Le serveur de la billetterie du festival est à l'image du discours d'ouverture de Doria Tillier. C'est dire le naufrage. — Velvetman (@velvetmannn) July 7, 2021

Un vrai bonheur cette cérémonie, Doria Tillier discours parfait, Jodie Foster, chaleureuse, femme d'exception, Immense Spike Lee, Almodovar je l'adore. Merci — Mona Merlin (@monamerl) July 7, 2021

Tout est gâché par Doria Tillier, dans la lignée de Marina Fois — milton@milton5263 (@miltonmilton522) July 6, 2021

Doria Tillier peut convaincante . Discours vide, sans humour... rendez nous Edouard Baer au moins #Cannes2021 — Julien (@jugraf) July 6, 2021

Doria Tillier on dirait Sandrine Kiberlain dans Dix pour Cent, persuadée qu'elle a un potentiel comique alors que non. #Cannes2021 pic.twitter.com/IB72BNAVxI — EmmaPeel (@WelcomeSilencio) July 6, 2021

Bravo @doriatillier pour cette déclaration d'amour au cinéma lors de la cérémonie d'ouverture du #FestivalDeCannes2021 quel contraste avec les #cesars..... — Christophe (@Speedy06200) July 6, 2021

Par Non Stop People TV