Festival de Cannes 2021 : Jodie Turner-Smith cambriolée dans sa chambre d'hôtel

Privées de Festival de Cannes l'an dernier en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19, des stars du monde entier ont été nombreuses à monter les célèbres marches de la Croisette. Parmi elles, Sean Penn qui a profité de sa venue à Cannes pour pousser un coup de gueule contre les anti-vaccins ou encore Spike Lee, qui préside le jury. Mais pour Jodie Turner-Smith, sa venue à Cannes ne s'est pas bien terminée. L'actrice britannique a été victime d'un cambriolage dans sa chambre d'hôtel ce vendredi 9 juillet 2021, selon une information de "Variety".

La presse américaine rapporte que Jodie Turner-Smith prenait son petit-déjeuner lorsque le vol a eu lieu. Des bijoux ont été dérobés, dont la bague de mariage de sa mère. Toujours selon les informations de "Variety", le préjudice s'élèverait à plusieurs milliers d'euros. Ce qu'a démenti une source policière à l'AFP, assurant qu'il ne s'agit pas d'"une grosse somme". D'après "Nice Matin", il n'y aurait pas eu d'effraction et une enquête a été ouverte. "Je n'aurais pas pensé que je passerais deux heures et demi au commissariat durant mon dernier jour à Cannes, mais c'est comme ça...", a tweeté Jodie Turner-Smith, confirmant ainsi le cambriolage. L'actrice de "Queen & Slim" était de passage à Cannes pour le film "After Yang" de Kogonada. Dans ce long-métrage pésenté dans la catégorie "Un certain regard", Jodie Turner-Smith y tient l'un des rôles principaux et donne la réplique à Colin Farrell. Une chose est sûre : Jodie Turner-Smith n'est pas près d'oublier cette mésaventure.

didn’t think i would be spending 2.5 hours in the police station on my final day in cannes, but here we are…