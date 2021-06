Festival de Cannes 2021 : la liste des films sélectionnés pour la 74e édition dévoilée

Le 27 janvier dernier, les organisateurs annonçaient le décalage du Festival de Cannes. Initialement prévu du 11 au 22 mai 2021, le Festival aura finalement lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021. Pour la 74ème édition du Festival de Cannes, les organisateurs ont choisi une personnalité de taille pour présider le jury. Le réalisateur Spike Lee a en effet été choisi pour endosser le rôle de président du jury. Il sera la première personnalité noire à occuper cette fonction, avaient souligné les organisateurs le 16 mars dernier. Il y a quelques semaines, nous avons également appris que l'actrice américaine Jodie Foster recevra la Palme d'Or d'honneur.

Un Festival marqué par les nouveautés

Cette année, le festival - qui n'a pas eu lieu l'an dernier en raison de la pandémie - comptera une nouvelle section intitulée "Cannes Premières". Cette sélection fera la place à des cinéastes "confirmés" qui ont déjà été sélectionnés en compétition. On y retrouvera par exemple "Tromperie" d'Arnaud Desplechin ou encore "Mothering Sunday", un film de la réalisatrice française Eva Husson. Parmi les autres nouveautés : la création d'une section éphémère consacrée aux questions environnementales. Le Festival avait annoncé mi-avril une série de mesures destinées à réduire son empreinte environnementale, ainsi qu'une contribution payée par les journalistes accrédités.

Voici la liste des films en compétition dévoilée ce jeudi 3 juin 2021 :

Un certain regard :

THE INNOCENTS by Eskil VOGT

AFTER YANG by Kogonada

COMMITMENT HASAN by Hasan Semih KAPLANOGLU

LAMB by Valdimar JÓHANSSON (First film)

NOCHE DE FUEGO by Tatiana HUEZO

BONNE MÈRE by Hafsia HERZI

DELO (House arrest) by Alexey GERMAN JR.

BLUE BAYOU by Justin CHON

MONEYBOYS by C.B Yi (First film)

FREDA by Gessica GÉNÉUS (First film)

UN MONDE by Laura WANDEL (First film)

Séances spéciales

H6 by Yé Yé (First film)

CAHIERS NOIRS (Black notebooks) by Shlomi ELKABETZ

O MARINHEIRO DAS MONTANHAS (Le marin des montagnes/Mariner of the mountains) by Karim AÏNOUZ

JFK REVISITED: THROUGH THE LOOKING GLASS by Oliver STONE

JANE PAR CHARLOTTE by Charlotte GAINSBOURG (First film)

Cannes Premières

EVOLUTION by Kornél MUNDRUCZO

TROMPERIE (Deception) by Arnaud DESPLECHIN

COW by Andrea ARNOLD

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE (Love songs for tough guys) by Samuel BENCHETRIT

MOTHERING SUNDAY by Eva HUSSON

SERRE-MOI FORT (Hold me tight) by Mathieu AMALRIC

IN FRONT OF YOUR FACE by HONG Sang-Soo

Hors compétition

DE SON VIVANT by Emmanuelle BERCOT

EMERGENCY DECLARATION by HAN Jae-Rim

THE VELVET UNDERGROUND by Todd HAYNES

STILLWATER by Tom MCCARTHY

ALINE (Aline, the voice of love) by Valérie LEMERCIER

BAC NORD by Cédric JIMENEZ

Compétition

UN HÉROS (A Hero) by Asghar FARHADI

TOUT S’EST BIEN PASSÉ by François OZON

TRE PIANI by Nanni MORETTI

TITANE by Julia DUCOURNAU

THE FRENCH DISPATCH by Wes ANDERSON

RED ROCKET by Sean BAKER

PETROV’S FLU by Kirill SEREBRENNIKOV

PAR UN DEMI CLAIR MATIN by Bruno DUMONT

NITRAM by Justin KURZEL

MEMORIA by Apichatpong WEERASETHAKUL

LINGUI by Mahamat-Saleh HAROUN

LES OLYMPIADES (Paris 13th District) by Jacques AUDIARD

LES INTRANQUILLES (The restless) by Joachim LAFOSSE

LA FRACTURE by Catherine CORSINI

JULIE (EN 12 CHAPITRES) (The worst person in the world) by Joachim TRIER

HYTTI NRO 6 (Compartment NO.6) by Juho KUOSMANEN

HAUT ET FORT (Casablanca beats) by Nabil AYOUCH

HA'BERECH (Le genou d’Ahed / Ahed’s knee) by Nadav LAPID

DRIVE MY CAR by Ryusuke HAMAGUCHI

BERGMAN ISLAND by Mia HANSEN-LOVE

BENEDETTA by Paul VERHOEVEN

A FELESÉGEM TÖRTÉNETE (L’histoire de ma femme / The story of my wife) by Ildikó ENYEDI

ANNETTE by Leos CARAX

Par E.S.