Festival de Cannes 2021 : pourquoi Léa Seydoux n'a pas monté les marches

Le 6 juillet dernier, Doria Tillier a donné le coup d'envoi de la 74e édition du Festival de Cannes. L'année dernière, l'évènement avait été annulé à cause de la crise du coronavirus. Pour cette saison, de nombreuses stars ont fait le déplacement pour découvrir les films en compétition. Si Laurent Weil n'est pas de la partie à cause de ses soucis de santé, Catherine Deneuve a fait le déplacement, non sans émotion. Quant à Jodie-Turner Smith, la femme de Joshua Jackson a été victime d'un cambriolage. En effet, ses bijoux lui ont été volés dans sa chambre d'hôtel le 9 juillet dernier, selon une information de "Variety".

"Je n'aurais pas pensé que je passerais deux heures et demi au commissariat durant mon dernier jour à Cannes, mais c'est comme ça...", a tweeté l'actrice. Le préjudice aurait été estimé à plusieurs milliers d'euros. Ce qu'a démenti une source policière à l'AFP, assurant qu'il ne s'agit pas d'"une grosse somme". D'après "Nice Matin", il n'y aurait pas eu d'effraction et une enquête a été ouverte.

Une absence non désirée

Une célèbre actrice était très attendue pour ce 74e Festival de Cannes. En effet, avec quatre films présentés sur la Croisette - dont trois en compétition - Léa Seydoux devait monter les marches à plusieurs reprises. Mais cette dernière a été testée positive au coronavirus, comme l'a confié son attachée de presse sur Europe 1 le 10 juillet dernier. "Léa Seydoux a été testée positive au Covid-19 et attend des instructions de son médecin".

Vaccinée, la maman de 36 ans est asymptomatique. Elle doit tout de même respecter une période d'isolement pour éviter de contaminer d'autres personnes. Si elle a manqué la montée des marches du film "The French Dispatch" de Wes Anderson lundi 12 juillet, elle pourrait aussi ne pas être présente pour les suivantes. En effet, l'actrice est attendue pour "L'histoire de ma femme" d'Ildiko Enyedi et "Tromperie" d'Arnaud Desplechin. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur son possible retour à Cannes.

Par Non Stop People TV