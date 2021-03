Festival de Cannes 2021 : Spike Lee sera président du jury !

En raison de la pandémie mondiale liée à la Covid-19, le Festival de Cannes n’a pas pu avoir lieu l’an dernier. Après avoir annulé son édition 2020, le Festival de Cannes espère pouvoir organiser celle de 2021 dans de meilleures conditions. Mais la situation actuelle, avec les nouveaux variants et les cas de contamination en hausse, a obligé les organisateurs de l’événement à décaler la tenue du Festival de Cannes à juillet. "Comme annoncé à l'automne dernier, le Festival International du Film de Cannes, se donnait la possibilité de modifier ses dates en fonction de l'évolution de la situation sanitaire mondiale. Ainsi, initialement prévu du 11 au 22 mai 2021, le Festival aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021", ont-il indiqué dans un communiqué.

Spike Lee, première personnalité noire à présider le jury du Festival de Cannes

Pour la 74ème édition du Festival de Cannes, les organisateurs ont choisi une personnalité de taille pour présider le jury ! En effet, c’est le réalisateur Spike Lee qui endossera le rôle de président du jury. Il sera la première personnalité noire à occuper cette fonction, ont souligné les organisateurs ce mardi 16 mars 2021. Également scénariste, acteur, monteur et producteur, Spike Lee avait déjà accepté de présider le jury de l’édition 2020 du Festival de Cannes, mais celle-ci a été annulée. Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, s’est réjoui de la nouvelle dans un communiqué. "Tout au long des mois incertains qui viennent de s’écouler, Spike Lee n’a eu de cesse de nous encourager. Ce soutien se concrétise enfin et nous ne pouvions espérer personnalité plus puissante pour interroger notre époque si bouleversée", a-t-il déclaré. "Son enthousiasme et sa passion pour le cinéma nous transmettent une énergie décuplée pour préparer le grand Festival que tout le monde attend. Nous sommes très impatients !", a confié de son côté Thierry Frémaux, délégué général.

Par Matilde A.