Festival de Cannes : Jodie Foster ironise sur la défaite des Bleus à l’Euro

Deux ans après sa dernière édition, le Festival de Cannes a repris ses droits ce mardi 6 juillet sur la Croisette. L’édition 2020 annulée en raison de la pandémie de coronavirus, les stars du cinéma ne s’étaient plus retrouvées dans le sud de la France depuis 2019. Alors forcément, l’émotion était au rendez-vous ce mardi 6 juillet pour la première montée des marches. Après une cérémonie d’ouverture dirigée par Doria Tillier, Jodie Foster a été mise à l’honneur. L’actrice américaine a en effet reçu une Palme d’or d’honneur en récompense de son immense carrière.

Jodie Foster blague sur la défaite des Bleus

Très à l’aise en français, Jodie Foster a livré un discours touchant et n’a pas manqué de titiller les fans de football français : "Beaucoup d'entre nous ont passé une année enfermés dans nos petites bulles. Beaucoup l'ont passé en étant isolés et d'autres confrontés à la souffrance, à l'angoisse, la douleur, la peur mortelle. Et nous voilà, enfin ! Après un an sans pareil, réunis dans nos jolies fringues et ça vous a manqué un petit peu le glamour ? Moi aussi... Mais ne vous inquiétez pas, parce que dans deux heures, je serai de nouveau plantée devant les caméras, dans mon pyjama en train de regarder la télé, le cinéma, ou bien même, je ne sais pas, France/Italie peut-être...". Evidemment, les Bleus sont éliminés depuis plus d’une semaine de l’Euro et ce sont les Espagnols dont l’Italie s’est défaite mardi soir pour se qualifier en finale.

