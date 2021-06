Festival de la Baule : Catherine Frot dans "La Fine Fleur" : ce qu'elle aime chez son personnage (Exclu vidéo)

Non Stop People s'est rendu à la Baule pour la 7e édition de cinéma et musique à laquelle de nombreuses personnalités ont participé. Ainsi, nous avons pu croiser Patrick Bruel qui, juste avant la projection du film "Ville Caprice" dans lequel il joue, a dévoilé son tout nouveau projet en collaboration avec son frère, David-François Moreau. "Je suis en train de composer la musique d'une série. Je fais ça avec mon frère David-François Moreau qui lui, a déjà oeuvré plus souvent. C'est un exercice absolument splendide", a-t-il dit.

L'évènement s'est clôturé le 26 juin dernier avec la soirée de remise des prix. Au total, quinze prix ont été distribués. Le film de Stéphanie Pillonca baptisé "C'est toi que j'attendais" a reçu l'Ibis d'Or du meilleur film. Autre récompense décernée à la Baule, le prix du public. Cette année, c'est le film de Gérard Jugnot, "Le Petit Piaf" qui a reçu le plus de votes en sa faveur de la part des festivaliers. Ils ont particulièrement été touchés par le rôle de Nelson incarné par Soan Arhimann. Et c'est en chanson que le vainqueur de "The Voice Kids" a célébré son premier prix de cinéma.

"Il y a une sorte de courage à affronter cette vie solitaire"

Catherine Frot était elle aussi au rendez-vous pour le Festival de cinéma et de musique de la Baule. Ce mercredi 30 juin sort dans les salles obscures le film "La Fine Fleur" dans lequel elle incarne Eve, une créatrice de roses au bord de la faillite et avec une forte personnalité. Un rôle qu'elle a beaucoup aimé jouer. "C'est une femme - et c'est ça que j'aime bien - qui a toujours vécu seule, sans mari, sans enfant. Il y a une sorte de courage à affronter cette vie solitaire et passionnée par les roses. C'est une créatrice de roses, ce qui est rare au cinéma de présenter cette profession", nous a-t-elle confié en exclusivité.

Grâce au long-métrage, Catherine Frot s'est découverte une passion pour les roses, mais elle a avoué ne pas avoir la main verte. Et gare à ceux qui lui offriraient trop de fleurs. "Pour les actrices parfois, il y en a trop. Quand vous êtes en première au théâtre et que tout d'un coup, votre loge se remplit de fleurs, alors là c'est l'enfer parce que ça sent trop fort. Vous devenez allergique et vous ne savez pas si vous êtes à un mariage ou à un enterrement. Trop, c'est trop !" a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV