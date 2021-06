Festival de la Baule : Gérard Jugnot, Tuppence Middleton... Retour sur le palmarès (Exclu vidéo)

Le 23 juin dernier, au palais des Congrès de la Baule, François Berléand - président du jury - et les autres jurés Alice Taglioni, Hugo Becker, Déborah François et Matthieu Gonet se sont réunis pour lancer le 7e Festival de cinéma et musique de film de la Baule. Ces derniers ont eu la lourde tâche de départager six longs métrages. Et c'est le film de Jean-Pierre Améris, "Profession du père", avec Benoît Poelvoorde qui a eu l'honneur d'ouvrir le bal des projections. Sept autres films - dont "Villa Caprice" et "C'est quoi ce papy ?!" - étaient hors compétition. Quant à Philippe Sarde, un hommage lui a été rendu pendant le Festival pour ses 50 ans de carrière, lui qui a composé plus de 250 musiques de films.

Un Ibis d'Or pour "C'est toi que j'attendais"

Samedi 26 juin 2021, la soirée de remise de prix du 7e Festival de cinéma et musique de film de la Baule a eu lieu, présidé par François Berléand. Et c'est le documentaire sur l'adoption "C'est toi que j'attendais" de Stéphanie Pillonca qui a reçu l'Ibis d'Or du meilleur film. "Choisir un documentaire, c'était audacieux, courageux. C'est un encouragement pour tous ceux qui pratiquent le documentaire, qui est un exercice tout particulier, qui est une belle histoire d'amour de pouvoir pendant plusieurs mois aller suivre des individus qui se livrent à vous et se mettent à nu", a confié la réalisatrice.

Autre récompense décernée à la Baule, le prix du public. Cette année, c'est le film de Gérard Jugnot, "Le Petit Piaf" qui a reçu le plus de votes en sa faveur de la part des festivaliers. Ils ont particulièrement été touchés par le rôle de Nelson incarné par Soan Arhimann. Et c'est en chanson que le vainqueur de "The Voice Kids" a célébré son premier prix de cinéma. Parmi les autres lauréats, Tuppence Middleton a reçu l'Ibis de la meilleure actrice pour le film "Fisherman's Friends". Le film "Un Triomphe" a raflé deux Ibis d'Or : le prix du meilleur acteur à Pierre Lottin et le prix de la meilleure musique de film au compositeur Fred Avril. Invité d'honneur, Philippe Sarde a lui aussi reçu une récompense dorée.

Par Non Stop People TV