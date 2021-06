Festival de la Baule : Léa Drucker actrice dans le film de son compagnon, elle se confie (Exclu vidéo)

Non Stop People était présent lors de la 7e édition du Festival de cinéma et musique de la Baule qui s'est déroulée la semaine dernière, du mercredi 23 au samedi 26 juin 2021. François Berléand - président du jury - a pu compter sur la présence d'Alicia Taglioni, Hugo Becker, Déborah François et Matthieu Gonet pour départager six films au total. Un évènement qui a aussi réuni de nombreuses personnalités, notamment Patrick Bruel. Venu pour présenter le film "Villa Caprice" dans lequel il donne la réplique à Niels Arestrup, le chanteur de 62 ans a dévoilé un nouveau projet en collaboration avec son frère David-François Moreau.

"Je n'arrêtais pas de pleurer"

Léa Drucker a elle aussi participé au Festival de la Baule pour le film "C'est la vie" réalisé par son compagnon, Julien Rambaldi. En effet, elle fait partie des cinq héroïnes et surtout futures mamans de cette comédie. Au micro de Non Stop People, le réalisateur a expliqué pourquoi il a pensé à elle dans le rôle d'une directrice générale "ambitieuse" et "sérieuse". "Le personnage puissant qu'elle interprète dans ce film, il est plus venu du fait que je la connais un petit peu et puis des rôles qu'elle a pu faire au théâtre où on l'a déjà vue dans des rôles haut en couleurs on va dire", a-t-il dit.

Pour son personnage, la nièce de Michel Drucker a suivi une préparation spécifique, comme elle l'a confié au micro de Non Stop People. "Je suis partie une après-midi dans un hôpital avec un homme sage-femme qui m'a autorisé à venir et je l'ai accompagné. Je n'ai rien fait. On me mettait une chaise pour pas que je m'évanouisse. Je n'arrêtais pas de pleurer. C'était très émouvant de pouvoir voir ça. Ce qui m'a vraiment passionné, c'est le travail des équipes médicales", a-t-elle dit. Rendez-vous le 28 juillet prochain dans les salles obscures pour découvrir "C'est la vie" de Julien Rambaldi.

Par Non Stop People TV