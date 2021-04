Firmine Richard : son fils soupçonné de meurtre à l'arme blanche

Firmine Richard connaît une belle carrière au cinéma. L'actrice a joué dans des films à succès comme "La Première étoile" (2009), "La Deuxième étoile" (2017), ou encore le très célèbre "Huit femmes" en 2002 aux côtés de Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Ludivine Sagnier ou encore Fanny Ardent.

Mais si aujourd'hui elle fait parler d'elle, c'est pour une toute autre raison. Firmine Richard se retrouve depuis ce dimanche 11 avril au coeur d'une triste affaire. Son fils est soupçonné de meurtre à l'arme blanche selon "Le Parisien".

Un différend sur les réseaux sociaux

Le journal explique que les policiers ont été appelés dans un quartier à la limite de Bobigny et Pantin en Seine-Saint-Denis suite à une rixe violente qui aurait éclaté entre deux individus. Quelques minutes plus tard, les forces de l'ordre auraient intercepté une voiture roulant à toute allure dans les rues de Paris. Une femme d'une trentaine d'années tentait de rejoindre l'hôpital le plus proche avec, à ses côtés, un homme au visage ensanglanté et avec une blessure importante au torse. Les premiers soins ont été réalisés sur place mais le jeune homme est mort quelques minutes après. L'origine de la brouille serait due à un "différend sur les réseaux sociaux", selon les premiers éléments de l'enquête.

Rapidement, les policiers interceptent un suspect et selon une source judiciaire proche du dossier, il s'agit bel et bien du fils de l'actrice Firmine Richard, Keneff, âgé de 39 ans. Il était déjà connu des services de police pour, au moins, huit condamnations, dont une suite à une agression homophobe fin 2017.

