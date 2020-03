Florence Foresti : Anne Roumanoff également "écoeurée" la soutient

La soirée des César a créé une polémique sans précédent dans le monde du cinéma français. La victoire du film "J'accuse" avec trois récompenses suscite un malaise immédiat. Adèle Haenel quitte la salle en plein direct évoquant "La honte !" de ce résultat. Quant à Florence Foresti, qui n'a pas caché son point de vue sur "Roro" comme elle le surnomme tout au long de la soirée, elle ne remonte plus sur scène et se dit "écœurée" sur Instagram. Très vite, sa prestation est saluée ou critiquée. Parmi ceux qui la condamnent il y a Yann Moix, Lambert Wilson ou encore Patrick Chesnais. Chacun y va de son commentaire, ç'en est trop pour Anne Roumanoff qui prend la plume via son compte Facebook pour voler au secours de Florence Foresti.

"Les attaques fielleuses que subit Florence Foresti"

Si elle dit comprendre le fait que chacun s'exprime et que les opinions divergent, "tout n'est pas noir, ni blanc, il y a du gris", Anne Roumanoff s'insurge contre ceux qui critiquent Florence Foresti. "Ce que je ne peux pas supporter, ce sont les attaques fielleuses que subit Florence Foresti depuis huit jours" écrit l'humoriste. Et puis elle continue, faisant référence à une affaire des années 1970 condamnant Roman Polanski. "Rassurez-moi, c'est elle qui a sodomisé une jeune fille de 13 ans? C'est elle qui fuit la justice depuis 45 ans ?" Ensuite, Anne Roumanoff salue le combat des femmes, "Depuis 2017, les femmes relèvent la tête. Alors oui, il y a parfois de la brutalité, souvent de la maladresse, toujours de l'émotion mais le monde a changé, irrémédiablement. Ce sont ceux qui ne comprennent pas qui sont écœurants. Tout simplement, écœurants".

Par Valentine V.