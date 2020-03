Florence Foresti : Après les César, un retour sur scène très attendu

Une semaine après sa prestation comme maîtresse de cérémonie lors de la 45e cérémonie des César, Florence Foresti ne cesse de faire parler d’elle. Ses allusions ironiques à Roman Polanski tout au long de la cérémonie sont autant critiquées que saluées. Le fait qu’elle ne soit pas revenue sur scène après l’annonce de la victoire de Roman Polanski comme meilleur réalisateur avec "J’Accuse" fait également couler beaucoup d’encre. Là encore, certains justifient son attitude quand d’autres la taclent. Depuis vendredi 28 février au soir, Florence Foresti ne s’est pas exprimée. Elle a seulement réagi sur Instagram quelques minutes après la fin de la cérémonie. "Écœurée", a-t-elle écrit laconiquement.

Sur scène lors de la journée internationale des droits des femmes

Ce dimanche 8 mars, l’humoriste doit faire son grand retour sur scène. Elle se produit à l’Olympia pour la dernière représentation de son one-woman-show "Epilogue" avant de partir à l’étranger. Cette date n’a pas été choisie au hasard puisque le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. D’ailleurs comme le précise Gala, cette soirée est d’autant plus spéciale que les bénéfices de cette date seront versés à l’association Women Safe. Association dont Florence Foresti est à la marraine depuis 2014. Au vu des derniers rebondissements lors des César et des polémiques nées de cette soirée, l’humoriste va-t-elle s’exprimer sur ce qui s’est passé ? Va-t-elle flinguer la cérémonie et l’Académie des César ? Face au tempérament de la comédienne, il est fort à parier que celle-ci va certainement modifier son spectacle.

