Florence Foresti confinée avec son chien, elle partage des vidéos hilarantes

Un peu d'humour ne fait pas de mal en ces temps moroses et difficiles. Alors que la France est placée en confinement depuis le 17 mars dernier, les citoyens redoublent d'effort pour faire preuve d'originalité et occuper leurs journées, assez répétitives... Après les Skype-apéros entre amis pour ne pas perdre le contact et conserver une vie sociable même en restant confiné, la Toile a découvert une nouvelle tendance, celle du Skype-orchestre, qui met un peu de baume au coeur. Par ailleurs, de nombreuses célébrités tentent de divertir les Français en racontant leur quotidien, en lançant des challenges ou tout simplement en restant naturelles sur les réseaux sociaux ! C'est d'ailleurs le cas de Florence Foresti qui n'a pas perdu son sens de l'humour pendant cette longue période de confinement, bien au contraire. L'humoriste qui a été au coeur de nombreuses polémiques après la cérémonie des César, partage des vidéos hilarantes de son chien et cela fait mourir de rire ses abonnés !

Les aventures d'Albert

Les animaux sont souvent le meilleur des anti-dépresseurs et Florence Foresti l'a une nouvelle fois prouvé. Ce mercredi 25 mars, l'humoriste a partagé une vidéo de son adorable bulldog qui a suscité de vives réactions sur son compte Instagram, toutes positives. Les internautes n'ont pas pu retenir leur fou-rire en observant les aventures d'Albert et en ont même redemandé ! Comme Florence Foresti l'explique dans sa vidéo, son chien se prend en réalité pour un chat... Debout sur la table basse, sa maitresse lui demande de descendre mais Albert ne l'écoute pas. Il a fallu qu'elle l'appelle "gros matou" pour qu'il daigne retourner sur le canapé et obéir aux ordres de Florence Foresti. Un peu d'humour et de tendresse ne font pas de mal en cette période de confinement !

Par Solène Sab