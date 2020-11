Florence Foresti craque sur Instagram, les internautes hilares

Depuis le 28 octobre maintenant, les Français doivent faire face à un nouveau confinement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle annonce d'Emmanuel Macron a divisé les Français. En effet, certains d'entre eux comprennent parfaitement le fait de faire passer la santé avant tout, tandis que d'autres, sont un peu plus réticents. Mais que l'on soit d'accord ou pas, les mesures doivent être évidemment respectées. Et chacun fait de son mieux pour que le confinement passe vite. Florence Foresti, qui a récemment annoncé une mauvaise nouvelle à ses fans, l'a bien compris. L'humoriste et comédienne vient de poster une nouvelle série de vidéos humoristiques sur Instagram pour se détendre mais également faire passer du bon temps à ses abonnés.

les internautes sont fans !

Florence Foresti a donc décidé de se lancer dans une soirée karaoké. La présentatrice des César en 2020 a interprété de nombreux titres en play-back comme "Think (About it)" de Lyn Collins et ensuite "Ice Ice Baby" de Vanilla Ice. Des vidéos qui ont évidemment beaucoup fait rires les internautes. "Voilà, c'est officiel, on craque tous" écrit l'une des abonnées, ou encore "notre muse!!!" Mais ses prestations diverses ont surtout fait rire ses amis célèbres. Géraldine Nakach a écrit : "Allez là !! Encore", Alban Inavov commente : "Ahahaha madame est en forme!", Monsieur Poulpe y est également allé de son petit commentaire : "C'est aussi hypnotisant que les vidéos des indiens qui fabriquent des piscines dans la terre à coup de pelle".

Par J.F.