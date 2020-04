Florence Foresti : Dominique Besnehard la tacle encore pour les César

Vendredi 28 février s’est déroulée la 45ème cérémonie des César dans un contexte tendu lié aux douze nominations de Roman Polanski pour son film "J’Accuse !". Le réalisateur est accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes. Les trois prix remportés par le long-métrage ont donc créé une onde de choc et poussé Adèle Haenel a quitté la salle en plein direct. Tout au long de la cérémonie, Florence Foresti n’a pas caché son point de vue quant à la polémique. A l’annonce la victoire de Roman Polanski pour le César de la meilleure réalisation, la maîtresse de cérémonie n’est plus remontée sur scène. Lundi 27 avril, Dominique Besnehard a fait part de son avis sur Europe 1 et il n’épargne par l’humoriste.

"J’ai trouvé cette cérémonie insupportable"

Il y a ceux qui ont apporté leur soutien à Roman Polanski et ceux qui, au contraire, ont soutenu Florence Foresti. La prestation de l’humoriste n’a laissé personne indifférent. Invité de "Culture Médias" lundi 27 avril sur Europe 1, Dominique Besnehard a donné son point de vue sur les César : "J’ai trouvé cette cérémonie insupportable, je préfère ne pas revenir là-dessus". Le créateur de la série "Dix pour cent" revient ensuite sur la prestation de Florence Foresti qui a, notamment, surnommé Roman Polanski "Popol" et "Atchoum". Ce n’est pas première fois, il avait déjà fustigé Florence Foresti en mars dernier. "J’espère que ce n’est qu’un faux pas pour elle car une telle violence verbale… On peut rire de tout le monde, mais du physique des gens… Pour moi c’est nauséabond cette cérémonie" déclare sur Europe 1 Dominique Besnehard.

Par Non Stop People TV