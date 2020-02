Florence Foresti en couple : qui est son compagnon Xavier Maingon ?

Si sur scène, Florence Foresti s’épanche avec justesse et humour sur son quotidien de maman et sur ses déboires amoureux, dans la vraie vie, c’est tout autre chose. La comédienne se montre plus que discrète sur sa fille, Toni, 12 ans (issue de sa relation avec le directeur artistique Julien Mairesse) et surtout sur son compagnon Xavier Maingon. Le couple vit une belle histoire d’amour depuis plusieurs années. Histoire que l’on pourrait qualifier de privilégiée selon les dires de Florence Foresti. Et pour cause, l’homme de sept ans son cadet est auteur et réalisateur. "Il partage tout le pauvre ! Il partage mes convictions, ma vie. Comme on travaille ensemble, et on vit ensemble donc ça fait beaucoup ! C’est pour ça que je parle de fusion. On n’est pas fusionnels, on est juste très liés", déclarait-elle dans Thé ou Café sur France 2.

Un couple qui travaille ensemble

En effet Xavier Maingon a coécrit deux des spectacles de Florence Foresti "Mother Fucker" et "Madame". Il cosigne également "Jérôme Commandeur se fait discret". Toujours dans l’émission de Catherine Ceylac, Florence Foresti évoquait cette relation à la fois amoureuse et professionnelle. "Quand j’aime quelqu’un, je l’aime entièrement : je trouve qu’il a du talent, je l’admire, j’aime son intelligence, donc pourquoi ne pas travailler avec ? Pour moi, c’est quasi évident", indiquait-elle sur France 2. À noter qu’en 2016, pour sa première participation en tant que maitresse de cérémonie pour la 41e cérémonie des César, Florence Foresti avait fait appel à son chéri Xavier Maingon comme producteur.

Par Non Stop People TV