Florence Foresti, endeuillée : cet émouvant message laissé à son ami

Deux mois après avoir fait ses adieux à Cyril Colbeau-Justin, Florence Foresti a une pensée pour son ami. Ce lundi 11 janvier 2021, l’humoriste s’est emparée d’Instagram pour adresser un tendre message au producteur de cinéma décédé à l’âge de 50 ans des suites d’un cancer, le 7 novembre 2020. En légende d’une photo d’elle et de son ami sur une terrasse en plein été, on peut lire : "Je l’avais prédit, la vie est nulle sans toi".

Un souvenir liké plus de 69 000 fois en quelques heures et sobrement commenté de petits cœurs par les comédiens Leïla Bekhti ou encore de Gilles Lellouche et Manu Payet. Face au deuil, Florence Foresti peut compter sur le soutien de ses fans qui lui ont laissé de nombreux messages sous sa publication. "Plein de force et de courage Florence. On vous aimes fort", "Je suis triste pour vous Florence... je vous souhaite tout le courage possible", ou encore "Rien ne remplace. Mais l’amour de votre public est là" et "courage", peut-on lire.

De nombreuses célébrités touchées par la mort de Cyril Colbeau-Justin

Le décès du producteur qui a travaillé sur les films "Fiston", "Les Lyonnais", "Hollywoo" ou encore sur la série de TF1 "Léo Matteï" a été annoncé sur les réseaux sociaux par le comédien Dominique Farrugia : "Même si je savais qu'il devait partir, je suis dévasté. C'était mon ami. Il était un grand producteur. Cyril Colbeau Justin. Je t'embrasse là où tu es…". Une triste nouvelle pour bon nombre de personnalités qui se sont retrouvées en la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de Paris pour ses obsèques. Parmi elles, Vincent Lindon, Gad Elmaleh, Jean-Paul Rouve, Michaël Youn ou encore Benoît Magimel.

De son côté, Guillaume Canet lui a écrit sur Instagram : "Cyril, J’adorais ton énergie, ton rire, ta générosité, ta franchise, ton courage ! Toujours cette envie de réunir les gens, de les aider. Tu m’as soutenu et aidé quand j’en avais besoin et je ne l’oublierai jamais ! Tu t’es battu jusqu’au bout la tête haute sans jamais te plaindre. Au revoir mon ami ! Toutes mes pensées à ta famille".

