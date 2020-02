Florence Foresti : Pourquoi elle n'est pas revenue sur scène après la victoire de Polanski

Les téléspectateurs n'ont pas échappé à la scène. Lors de la remise du César du meilleur réalisateur, la stupeur est de mise avec la victoire de Roman Polanski. A tel point que l'actrice Adèle Haenel quitte la salle Pleyel en criant à "La honte". Si la salle commence à se vider, il reste un César à remettre et pas n'importe lequel, celui du meilleur film. Mais pour annoncer le grand gagnant, aucune nouvelle de la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti. C'est donc Sandrine Kiberlain, présidente de la cérémonie, qui a annoncé – non sans un grand soulagement – la victoire du film de Ladj Ly, "Les misérables". De son côté, Florence Foresti n'est pas remontée sur scène et la traditionnelle photo des lauréats n'a pas été prise...

Florence Foresti se dit "écœurée"

L'humoriste qui était attendue n'a pas manqué de lancer des piques tout au long de la soirée. Et dès le début elle donne le ton : "Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et…ah oui il en reste quelques-uns, bonsoir messieurs. Ils ont peut-être des bracelets électroniques". Au fil de la soirée, ses blagues ne faiblissent pas. "Là on va avoir douze soucis!" déclare Florence Foresti en faisant référence aux 12 nominations du film de Roman Polanski. Puis elle n'hésite pas à surnommer le réalisateur "Atchoum" au cours de la cérémonie ne cachant pas son point de vue sur l'affaire Polanski. Alors qu'elle a clairement montré son engagement, Florence Foresti a fait le choix de ne pas remonter sur scène. Un geste fort. Peu de temps après la cérémonie, elle s'est exprimée via un mot, un seul, qui décrit son état d'esprit après le sacre de Roman Polanski . Florence Foresti s'estime "écœurée" sur une story Instagram.

Par Valentine V.