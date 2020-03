Florence Foresti sur scène après les César : sa première réaction à la polémique

Le 28 février dernier a eu lieu la 45e édition des César à la salle Pleyel, à Paris. Une cérémonie marquée par plusieurs moments forts, notamment la sortie fracassante d'Adèle Haenel après le sacre de Roman Polanski en tant que meilleur acteur pour son film "J'Accuse". À Paris Match, elle a révélé ce qui a véritablement déclenché son coup de colère. "J'étais énervée, mais je n'aurais pas pété les plombs s'il n'y avait eu ce mec derrière moi qui a crié : 'Bravo Roman !' quand Polanski a gagné. Ça a été l'élément déclencheur. J'ai dit : 'C'est la honte', Céline [Sciamma la réalisatrice ndlr] m'a répondu : 'Viens, on se casse' et je me suis levée", a-t-elle expliqué.

Florence Foresti a elle aussi fait parler d'elle en ne clôturant pas la cérémonie des César 2020. Un comportement qui n'a pas fait l'unanimité. Si Laurence Ferrari l'a soutenue dans "Face aux médias" sur Non Stop People, Lambert Wilson n'a pas mâché ses mots à son encontre, tout comme Frédéric Beigbeder. "Elle ne connaît rien, ni au cinéma ni au droit pénal, mais on lui confie le pouvoir et elle s'en sert avec une violence absolue", a-t-il lâché sur Europe 1.

"J'avais besoin de jouer devant un vrai public..."

Dimanche 8 mars, Florence Foresti a fait son retour sur scène pour la dernière représentation de son one-woman-show "Epilogue". Et c'est à l'Olympia qu'elle a donné rendez-vous à ses fans pour un spectacle qu'elle a assuré "au profit des femmes victimes de violence", a précisé Le Parisien. Elle a débuté son spectacle non sans évoquer l'actualité marquée par la propagation du Coronavirus dans le monde. "Vous êtes un public généreux et courageux. Vous avez bravé la peur du Coronavirus. Ne riez pas trop fort, gardez le rire en bouche ou dans le coude", a-t-elle commencé. Et de poursuivre : "J'avais besoin de jouer devant un vrai public, ça m'a fait super plaisir. Je ne vais pas pleurer quand même".

Pendant la soirée, elle a fait une petite allusion à Frédéric Beigbeder après son tacle sur Europe 1 contre sa prestation aux César 2020. Alors qu'elle montrait sur son portable les coupes de cheveux qu'elle a arborées pendant sa jeunesse, l'humoriste est tombée sur une photo de l'écrivain. Encouragée par les "houuuu" du public, elle a lancé : "Tiens, c'est pas moi là, j'ai jamais eu de barbe". Elle n'a ensuite plus du tout évoqué la cérémonie.

Par Non Stop People TV