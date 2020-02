Francis Huster : Comment son viol à 11 ans a impacté sa vie privée

C'est en 2017 sur le plateau d'ONPC que Francis Huster avait révélé avoir été victime d'un viol pendant son enfance : "Dans la maison de ma grand-mère, je me suis retrouvé en pleine nuit dans le lit et j’ai vu une lampe de poche. Un homme s’est approché de moi et il m’a violé avec un couteau. Il a commencé à enfoncer son couteau et là, il y a eu de la lumière de la voiture de ma grand-mère qui est arrivée dans cette maison – j’étais tout seul dans la maison – il a fui à toute vitesse […] J’ai commencé à raconter, ma grand-mère a cru que j’avais fait un mauvais rêve et il y avait le chapeau de cet homme. Le lendemain, je me suis retrouvé en garde à vue en face d’un jeune commissaire et puis j’ai raconté qu’un monsieur m’avait mis un doigt dans le derrière et je ne comprenais pas pourquoi". Très discret sur cette sombre histoire depuis ses révélations, Francis Huster a accepté de se confier à nouveau sur ce sujet lors d'un entretien avec nos confrères de Gala.

"Je me suis marié avec moi-même"

Francis Huster n'avait que 11 ans lorsqu'il a vécu ce cauchemar : "J’ai été violé par un homme qui s’est introduit dans la maison de ma grand-mère à La Varenne Saint-Hilaire quand j’avais onze ans et j’ai failli mourir. Il avait un couteau, je l’avais sous la gorge". Un vrai traumatisme pour Francis Huster, qui s'est alors bâti une carapace et a vu sa vie amoureuse avec les femmes être chamboulée : "Ce fut un tel choc que je me suis retiré, à ce moment-là, de la vraie vie. Je me suis marié avec moi-même. Elles ont toutes refusé de m’épouser ou de continuer à vivre avec moi, parce qu’elles se sont dit – et elles avaient raison – que nous étions trois". Du haut de ses 72 ans, Francis Huster reconnait ne pas bien connaître le sentiment amoureux : "Je ne sais pas ce que c'est au fond".

Par Alexia Felix