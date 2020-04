Franck Dubosc et Elie Semoun : Leur sketch hilarant sur l'après-confinement

Franck Dubosc et Elie Semoun ne manquent pas d'humour et l'ont une nouvelle fois prouvé. Alors que la France, et le monde entier, vivent une terrible crise sanitaire à cause de la pandémie de coronavirus qui fait des milliers de morts chaque jour, le duo d'humoristes a décidé de redonner un peu de joie de vivre. Le moral des Français commence à être au plus bas après 24 jours de confinement et tous les divertissements sont bons à prendre. D'ailleurs, Franck Dubosc et Elie Semoun l'ont bien compris et ont reformé leur duo d'autrefois pour apporter une minute de bonheur à tous leurs fans. Ils se sont retrouvés par vidéo et ont partagé un sketch sur l'après-confinement qui est tout simplement hilarant !

"Et après..."

Après avoir reformé leur duo des "Petites annonces", Franck Dubosc et Elie Semoun ont imaginé un scénario sur l'après-confinement et la déprime qui vient avec. Intitulé "Et après...", ce sketch redonne le sourire même s'il ne dure qu'une minute. Les deux humoristes se sont retrouvés à distance pour une discussion sur la vie après la pandémie et le montage est plus que réussi. Tout en humour, les deux hommes se sont rappelés le temps où "on a dû porter le masque pendant six mois après le déconfinement". C'est Elie Semoun qui engage la conversation avec "Dis-moi, Franck, tu te souviens de cette épidémie de 2020 ?". Si Franck Dubosc lui répond de manière négative, son acolyte tente de lui rafraichir la mémoire et enchaine : "Mais si, enfin, rappelle-toi, ils nous avaient confinés pendant deux ans !". Pour jouer sur les mots, l'acteur de "Tout le monde debout", lui répond "Ah si, la pandémie". Ils ont ensuite énuméré les mesures prises pendant le confinement et surtout les "bons côtés" d'être enfermés tout en résumant : "et après plus rien...". Une minute de bonheur en ce temps de crise.

Par Solène Sab