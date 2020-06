Franck Dubosc évoque son point commun avec Donald Trump et c’est hilarant

Franck Dubosc n’a pas hésité à poster de nombreuses vidéos pendant le confinement via son compte Instagram. S’il a parodié Koh-Lanta ou encore proposé des idées cuisine, il s’est aussi associé à Elie Semoun dans plusieurs sketchs. Toujours actif sur les réseaux sociaux depuis le déconfinement, il a proposé une nouvelle vidéo samedi 13 juin dans laquelle il se trouve un point commun avec Donald Trump. Et il n’est pas tendre avec le président américain. Depuis sa salle de bain, l’humoriste qui a fait une étonnante demande à Emmanuel Macron se regarde dans la glace et ses cheveux en prennent pour leur grade… Une séquence hilarante.

Il donne plusieurs conseils capillaires pour faire de la politique…ou pas !

En légende de la vidéo, il écrit "Réflexion…" et y associe le hashtag "cheveux de m****". "J’ai des cheveux de m****, couleur de m****, coupe de m****… Pire, j’ai les cheveux de Donald Trump ! Ça me rend dingue, ça m’obnubile !" déclare Franck Dubosc. Toujours très attentif à ses cheveux, l’humoriste continue, "Je comprends que lui ne fasse que des conneries, il est obnubilé par ses cheveux. Tu ne peux pas ne pas y penser quoi". Puis il confie la coupe nécessaire pour faire de la politique : "Il faut être bien coiffé, libéré ou alors être chauve ! C’est ça qu’il lui faudrait à Donald Trump, être chauve ! Ou ne pas faire de politique…" Une vidéo qui a bien amusé les internautes très actifs dans les commentaires, "Trop beau, même avec les cheveux de Donald Trump", "Trump sort de son corps", "Ne pas faire de la politique c’est mieux !" ou encore "La meilleure solution serait la dernière !"

Par Valentine V.