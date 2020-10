Franck Dubosc : les conséquences de sa prise de position sur les Gilets Jaunes

Franck Dubosc est aujourd'hui l'un des acteurs les plus emblématiques de France. Il a commencé sa carrière en tant qu'humoriste, mais a rapidement dévié vers la comédie. On le retrouvera ce lundi sur TF1 qui diffuse le film à succès, Camping 3. Mais évidemment, qui dit succès dit risque de critiques. Il y a quelques mois, il se confiait sur la crise des Gilets Jaunes, ce qui n'a pas spécialement plu.

En effet, le mari de Daniele a été accusé de rétropédalage. Après avoir défendu les manifestants, il les a qualifiés de "trop haineux, trop hargneux". Lors d'une interview accordée à Paris Match en mars 2019, l'humoriste est revenu sur cette affaire, et il en a tiré quelques leçons. "Cela apprend à ne pas se mêler de politique lorsqu’on est un artiste. J’ai péché par maladresse puisque je suis forcément du côté de ceux qui souffrent. J’ai compris aussi combien les gens m’aimaient pour être déçus à ce point. C’est pour cette raison que je suis intervenu quelques jours après dans 'Touche pas à mon poste !' et non pas pour retourner ma veste comme on l’a dit : je suis toujours contre la violence."

"certains m'ont enfoncé"

Outre le public, c'est certains de ses collègues qui n'ont pas hésité à s'en prendre à lui de manière assez virulente. "Ils ont eu peur. Non, je n’ai pas été soutenu, cela a même été l’inverse, certains m’ont enfoncé, mais il y a toujours une cause : l’aigreur, la jalousie." Mais il semblerait que ces attaques ne soient rien à côté de l'amour qu'il reçoit de ses fans. "Dans la rue, les gens m’appellent Patrick. L’anecdote que je raconte dans “Fifty/Fifty”, à propos d’une intervention que j’ai subie, est vraie. En me transportant vers la salle d’opération, le brancardier m’a lancé : “Pastis par temps bleu, pastis délicieux.” “Tout le monde debout” a plu à la critique sans doute aussi par comparaison avec Patrick Chirac".

Par J.F.