Franck Dubosc : les révélations étonnantes sur le film "All inclusive"

Franck Dubosc vient de dévoiler son nouveau projet, le film "Rumba Therapy". Ce dernier raconte l'histoire d'un homme de cinquante ans qui vit seul après avoir abonné sa femme et son enfant. Plusieurs années après, il va essayer de renouer des liens avec sa fille, devenue professeur de danse. Il va alors s'inscrire à des cours de danse pour reprendre contact avec elle, alors qu'il déteste la discipline.

Pour incarner sa fille, Franck Dubosc a fait appel à Denitsa Ikonomova, l'une des danseuses les plus emblématiques de Danse avec les Stars. Le tournage va débuter dans les prochaines semaines, avec des précautions bien particulières : "On prendra les précautions nécessaires, mais je n'ai rien changé. Les personnages s'enlaceront ou s'embrasseront comme c'était prévu. Et je préférerais tout arrêter si je devais feinter. Je ne veux absolument pas d'un film qui sente la Covid".

une erreur qu'il ne reproduira pas

Franck Dubosc qui a récemment fait une demande à Emmanuel Macron, veut faire les choses bien. Et pour cause, il a quelques regrets concernant son dernier opus, All Inclusive. Réalisé par Fabien Onteniente, il a enregistré de mauvais score au box-office et n'a pas réussi à attirer le public dans les salles. Un échec dont Franck Dubosc prend l'entière responsabilité. "Pour ce qui concerne All Inclusive, et son réalisateur, Fabien Onteniente, est d'accord avec moi, on ne l'a pas assez travaillé, on a rendu une copie moyenne". Il confie ensuite : "Cette expérience nous a vaccinés et nous évitera de refaire n'importe quoi. Camping 4 n'est donc pas dans les tuyaux pour l'heure. Maintenant, c'est une série de films qui est tellement entrée dans la tête et le coeur du public qu'il est difficile de fermer complètement la porte".

