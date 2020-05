Franck Dubosc marié : comment sa femme est tombée sous son charme

Le 22 avril dernier, Franck Dubosc a fait une apparition dans la version confinée de "Qui veut gagner des millions ?" baptisée "Qui veut gagner des millions à la maison". sur TF1. L'occasion pour l'humoriste de répondre aux questions de Camille Combal et ainsi tenter de remporter un maximum d'argent au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Pendant son passage dans l'émission, le comédien s'est confié sur son confinement en famille, notamment sur la tâche des devoirs à la maison.

"C'est ma femme. De temps en temps, je me mêle un peu du truc. Très honnêtement, j'ai prouvé que je n'en étais pas capable. C'est comme quand tu dois faire la vaisselle : t'as qu'à juste montrer un petit peu que tu ne sais pas la faire ou casser quelque chose, et tu ne la fais plus. Je me suis trompé sur un imparfait du subjonctif et ça m'a permis d'être exempté !" lâchait-il.

Touchée par sa timidité

Franck Dubosc a rencontré sa femme Danièle en 2006. Après des fiançailles en avril 2009, ils se sont mariés quelques mois après. De leur union sont nés deux garçons, Raphaël (en 2010) et Milhan (en 2012). En 2018, Franck Dubosc a participé à l'émission "Une Ambition Intime" présentée par Karine Le Marchand sur M6. Il s'était alors confié sur sa femme et sur ce qu'elle lui apporte au quotidien, à savoir du "calme" et de la "sérénité. "Je me suis dit que c'est ça qu'il me faut, quelqu'un qui soit comme ça, à l'opposé de moi. On dit qui se ressemble s'assemble, il faut aussi se compléter", poursuivait-il.

Dans cette émission, Danièle avait été sollicitée pour raconter son histoire d'amour avec Franck Dubosc. Elle avait ainsi révélé comment elle était tombée amoureuse de lui. "Je ne sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre, mais j'ai tout de suite flashé. Je voyais sur scène un beau gosse avec ses pommettes qui souriait timidement et je me demandais comment il pouvait faire ce métier en paraissant si timide. J'ai tout de suite vu une personne hyper sensible, hyper simple, hyper humble", disait-elle.

Par Non Stop People TV