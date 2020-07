Franck Dubosc : qui est vraiment l'acteur ?

Cela fait plusieurs années maintenant que Franck Dubosc fait rire les Français. Que ce soit au cinéma ou sur les planches, le comédien a plus d'une corde à son arc. En effet, en plus de la comédie, l'acteur est un joueur de tennis aguerri. En 2012 il a même participé "La soirée d'Amélie", organisée par Amélie Mauresmo. Mais ce n'est pas la seule passion de l'interprète de Patrick Chirac. C'est également un passionné de peinture, dans une interview au Parisien, il se confiait sur le sujet : "Il y a longtemps que j'ai commencé, j'aimerais m'y mettre plus souvent. Pratiquer m'a appris à apprécier d'autres tableaux que ceux bien peints, bien dessinés. J'adore aller dans les galeries d'art contemporain. Sans être collectionneur, j'achète des oeuvres. J'aime les couleurs, les reliefs, l'invention. Moins le figuratif."

une vie bien remplie

C'est finalement vers le monde du spectacle qu'il s'est tourné. Depuis tout petit, il rêvait d'être acteur. Tout a commencé en 1991. Et ce que personne ne sait, c'est que sa carrière a commencé en Grande-Bretagne. Il a obtenu la même année un rôle de french lover dans le soap opéra Coronation Street. "Je devais correspondre à ce que les Anglais imaginaient du Français confiait-il au Parisien. En France, on me disait que j'étais trop propret. En Angleterre, je représentais le rebelle. Je recevais des sacs de lettres comme Claude François... À Manchester, j'étais logé dans un palace. À Paris, dans une chambre de bonne au septième étage".

Et cette chambre de bonne, Franck Dubosc marié à Danielle, l'a gardé longtemps. Entre 2000 et 2003, il a été chroniqueur dans l'émission de Laurent Ruquier On a tout essayé. Et malgré le côté paillette, la réalité était moins glamour "A ce moment-là, j'avais un deux-pièces pourri à Simplon dans le XVIIIe que je payais 3 600 F (549 €) par mois. Mes voisins ne comprenaient pas pourquoi je restais là."

Par J.F.