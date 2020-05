Franck Dubosc : son étonnante demande à Emmanuel Macron

Franck Dubosc tente aussi sa chance auprès d'Emmanuel Macron. A la suite de ses coups de gueule notamment sur la réouverture des bars et des restaurants, Jean-Marie Bigard a reçu un appel du président de la République. Inspiré l'échange obtenu par l'humoriste, Franck Dubosc a lui aussi décidé d'interpeller Emmanuel Macron, à sa manière. Sur le ton de l'humour, il a partagé une vidéo sur Instagram ce samedi 30 mai pour demander le remboursement des soins dentaires par les mutuelles. "Je sais que Jean-Marie Bigard a eu le président de la République, qui lui a téléphoné parce que Jean-Marie avait poussé un coup de gueule", a lancé l'acteur qui assure qu'il ne va "pas pousser un coup de gueule".

"J’aimerais me refaire faire les dents"

"Je ne veux pas emmerder le monde, mais voilà, j’aimerais me refaire faire les dents et je voulais savoir si je pouvais être remboursé par ma mutuelle. Alors si le président, monsieur Macron, pouvait me téléphoner pour qu'on en parle", suggère Franck Dubosc. Mais pour que cette réclamation profite à tout le monde, l'humoriste ajoute : "Alors, pas que pour moi, mais pour tous les Français qui voudraient se refaire faire les dents parce qu'il faut que ça concerne tout le monde, à savoir, si les mutuelles peuvent rembourser. Si je peux recevoir un coup de fil moi aussi, ça m'intéresserait bien". Franck Dubosc va-t-il se faire entendre ?

Par Marie Merlet