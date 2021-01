François Berléand cash, il qualifie les anti-vaccins de "crétins" (Exclu vidéo)

À l'occasion de son arrivée dans la saison 5 de "Sam" sur TF1 dans laquelle il joue le père de l'héroïne, François Berléand a donné une interview au Parisien. Si l'acteur de 68 ans s'est confié sur ce nouveau projet, il a aussi évoqué la crise sanitaire actuelle de la Covid-19. Ainsi, il a révélé être "confiant" pour 2021 "grâce au vaccin".

Et de poursuivre : "D'ailleurs, je me suis porté volontaire auprès de l'AP-HP pour le tester. J'attends toujours qu'on m'appelle ! (rires) Et en plus, je l'ai attrapé ce virus, mais malgré tout, je veux le faire ce vaccin. Comme on dit chez nous les acteurs, je suis sur téléphone, une expression que l'on emploie quand on attend les convocations de tournage. J'aime tellement faire des choses, pratiquer... Pour moi, mon métier, c'est ma vie, mon bonheur".

"C'est toute la médiocrité qui s'affiche sur les réseaux"

En exclusivité, Jordan de Luxe a reçu François Berléand dans son émission "L'instant de Luxe". Et autant dire que l'acteur ne porte pas dans son coeur tous ceux et celles qui militent contre le vaccin. "S'il n'y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise (...) Les gens qui ne croient pas en la science sont des crétins parce que ça ne repose sur rien. La science, elle, repose sur quelque chose, sur des faits objectifs. Quand on est contre le vaccin, c'est comme les Témoins de Jéhovah qui sont contre les antibiotiques, les vaccins...", a-t-il lâché.

Et de poursuivre : "Faites confiance aux scientifiques, ils disent les choses telles qu'elles sont. On vit à une époque où tout le monde donne son avis. Les réseaux associaux comme je les appelle sont l'objet de petites insultes, les gens qui ne connaissent rien. On a des espèces de complotistes épouvantables. C'est toute la médiocrité qui s'affiche sur les réseaux. On en a eu l'exemple avec Donald Trump".

