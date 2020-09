François Berléand : l'acteur a été touché par le covid-19

Karine Le Marchand et Laurent Baffie présentent l'émission "On ne répond plus de rien" sur RTL. Chaque samedi ils reçoivent des invités entre 10h et 11h30 afin de parler d'actualité médiatique. Ce samedi 12 septembre, ils recevaient François Berléand. L'acteur, père de jumelles, a retracé les grands moments de sa vie, et notamment la fois où il a refusé de faire partie de la troupe du Splendid. "J'étais dans une troupe subventionnée et nous faisions nous-mêmes les décors, les costumes etc... Un jour, nous avons la subvention et peut-être quinze jours après, Josiane Balasko m'appelle et me dit 'est-ce que tu veux intégrer la troupe du Splendid ?'. Elle m'a dit 'il faut continuer à faire des travaux, faut repeindre le théâtre' et je me suis dit si je suis comédien-peintre toute ma vie, ça va pas le faire, moi j'ai plus envie de peindre, j'ai envie de faire mon métier" confie-t-il.

"On l'a tous attrapé"

François Berléand est également revenu sur la période de confinement, et ce dernier l'a plutôt mal vécu puisqu'il a attrapé le covid-19, ainsi que toute sa famille. "Nos voisins nous ont dit qu'ils repartaient en confinement dans le Lot et nous ont proposé d'aller venir les voir" annonce-t-il.

"On a pris le risque de partir avec toute ma famille chez des gens qu'on ne connaissait pas plus que ça. Nous étions onze et on l'a tous attrapé ! L'un d'entre eux était contaminé et on l'a tous attrapé. Alexia (sa compagne, ndlr) de façon sévère et les autres beaucoup moins. Il y a eu une perte du goût et de l'odorat mais moi c'était totalement asymptomatique. J'étais le plus en forme mais j'étais quand même fatigué mais j'ai abusé pas mal d'alcool". Avant de conclure : "Je buvais au moins la bouteille par jour, j'étais arrivé avec des caisses et j'en avais acheté sur place. Ces moments étaient extraordinaires mais au bout d'un moment, j'en avais un peu marre".

Par J.F.