François Berléand sur sa situation financière : "Je suis à découvert" (Exclu Vidéo)

Jordan de Luxe a reçu François Berléand dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Dans un premier extrait, l'acteur de 68 ans n'a pas mâché ses mots à l'encontre de ceux et celles qui militent contre le vaccin Covid-19. "S'il n'y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise (...) Les gens qui ne croient pas en la science sont des crétins parce que ça ne repose sur rien. La science, elle, repose sur quelque chose, sur des faits objectifs. Quand on est contre le vaccin, c'est comme les Témoins de Jéhovah qui sont contre les antibiotiques, les vaccins...", a-t-il lâché.

Et de poursuivre : "Faites confiance aux scientifiques, ils disent les choses telles qu'elles sont. On vit à une époque où tout le monde donne son avis. Les réseaux associaux comme je les appelle sont l'objet de petites insultes, les gens qui ne connaissent rien. On a des espèces de complotistes épouvantables. C'est toute la médiocrité qui s'affiche sur les réseaux. On en a eu l'exemple avec Donald Trump".

"C'est difficile pour tout le monde..."

Dans un second extrait, François Berléand a accepté d'aborder le sujet de l'argent. Ainsi, dans un premier temps, il a révélé quels ont été ses plus gros cachets, à savoir ceux qu'il a touchés pour des films américains, notamment pour le film "Le Transporteur 2. "C'était 20 000 euros par jour (...) J'ai eu cinq jours de tournage. La moitié va aux impôts", a-t-il poursuivi.

L'acteur de 68 ans en a ensuite dit plus sur sa situation financière actuelle. "Je gère plus à découvert qu'autre chose. J'ai quatre enfants et j'ai voulu que mes enfants aient chacun un appartement. Mes grands enfants ont un appartement, ils y sont. Et mes deux jumelles de 12 ans pour lesquelles je suis en train de payer des intérêts. Je suis à découvert perpétuellement. C'est la vie ! Depuis un an, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est difficile aussi pour les comédiens", a-t-il dit. La crise a en partie joué un rôle dans le fait qu'il soit à découvert. "Depuis que je suis connu, qu'on m'autorise un découvert, j'en ai un. Si mes copains sont dans l'embarras, je les aide. Comme ma mère m'a dit : 'Ne prête jamais d'argent, donne-le' donc voilà", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV