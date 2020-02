François Cluzet : Qu’est devenu le fils qu’il a eu avec Marie Trintignant ?

Bien que personnalité connue et reconnue du cinéma français, François Cluzet reste très discret sur sa vie privée. Le public sait toutefois que l’acteur est père de quatre enfants. Blanche, née en 1984 et fruit de ses amours avec Chantal Perrin, Paul né en 1993 des suites de sa relation avec Marie Trintignant et Joseph (2001) et Marguerite (2006), fruits de son mariage avec la comédienne Valérie Bonneton. Depuis le 5 juillet 2011, il est marié avec Narjiss Slaoui-Falcoz, l’ancienne directrice de la communication du Carlton de Cannes.

Un fils qui a choisi d’être dans la culture également

Si François Cluzet est fier de sa famille recomposée, il a un regret : d’avoir vu son fils Paul coupé de son autre fratrie à la mort de Marie Trintignant. En effet, quand la comédienne décède en 2003 sous les coups de son compagnon de l’époque Bertrand Cantat, elle est la maman de quatre garçons : Roman, Paul, Léon et Jules. "Paul n’a pas bien compris ce qui lui arrivait sur le moment. Ce qui était terrible, c’est que les gamins étaient élevés tous ensemble et qu’il a fallu que les pères récupèrent chacun le leur. Pour eux, cette fratrie qui a été découpée en morceaux a été un manque de repères terribles", confiait François Cluzet sur Europe 1 en 2018. Paul Cluzet a pu compter sur l’amour de son père et de sa belle-mère de l’époque Valérie Bonneton. Le jeune homme de 27 ans qui a également choisi de faire carrière dans la culture comme ses parents est devenu écrivain. "Je crois beaucoup en sa réussite", disait son père dans les colonnes de Paris Match en 2015.

Par Ambre L