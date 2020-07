François Damiens : Cette course de voile mythique à laquelle il a participé

François Damiens, un acteur belge au pied marin. Si l’acteur semble très discret sur cette passion de la mer, il la vit à fond. En 2013, il a même participé à la Transat Jacques Vabre. Il était alors le coéquipier de Tanguy de Lamotte, skipper d’Initiatives-Cœur. Les deux hommes ont terminé à la 8e place (sur 9). Mais l’essentiel est de participer à cette course hors normes. La Transat Jacques Vabre est une course transatlantique en double (équipage de deux marins). Organisée tous les ans, la dernière édition en 2019 partait du Havre pour rejoindre Salvador de Bahia. Passionné de mer et de voile, le comédien belge a une maison à l’Ile de Groix (Morbihan). Lui qui est né au sud de Bruxelles a découvert la mer à 14 ans lors d’un stage à Saint-Raphaël. Il continuera d’ailleurs de naviguer avec l’école de voile des Glénans comme le rapportait Le Point en 2013, avant de devenir un inconditionnel de la Route du Rhum.

Un passionné de mer et de voile

"Je vais encore faire quelques films puis je vais m’acheter un bateau, prendre le large pour mieux revenir. J’aime tellement ma vie que j’ai peur de m’en lasser", déclarait-il sur France Inter dans l’émission Boomerang en mai 2018. En attendant, François Damiens enchaîne les projets. En 2020, les spectateurs ont pu le voir au cinéma dans "Le Prince oublié" de Michel Hazanavicius. Il y campe le rôle de "Pritprout" et joue aux côtés d’Omar Sy et de Bérénice Bejo. Il sera également à l’affiche cette année du dernier film de Jan Kounen "Mon cousin" et de "Le Bonheur des uns" de Daniel Cohen.

Par Non Stop People TV