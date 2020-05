Fred Willard (Modern Family) est mort à 86 ans

Après le décès de Masha Kramer il y a quelques semaines, les fans sont une nouvelle fois en deuil. Ce vendredi 15 mai, c'est un nouveau personnage phare de la série qui vient de décéder, Fred Willard. Acteur de talent, il avait même été nommé aux Emmy Awards pour son rôle de Franck Dunphy dans Modern Family. Mais ce n'est pas tout, ses fans avaient également pu le voir dans plusieurs programmes tels que Loïs et Clark, Austin Power, Caslte, American Pie ou encore Tout le monde aime Raymond. L'acteur avait une fille, Hope, née de son histoire avec Mary, décédée il y a deux ans. Et c'est elle qui a annoncé le décès de son père à People Magazine. "Mon père est mort très paisiblement la nuit dernière à l'âge extraordinaire de 86 ans. Jusqu'à ses derniers jours il s'est tenu occupé, il a travaillé et il a fait de nous des gens formidablement heureux, nous l'aimions tellement !”

Une pluie d'hommages

Depuis, les nombreux hommages se succèdent sur les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, c'est Jesse Tyler Ferguson qui interprète Mitchh Pritchett dans la série Modern Family plusieurs fois nommée aux Emmy Awards, qui lui a adressé un mot touchant sur Instagram. "Fred, vous serez toujours une personne unique. Merci pour ces années de rires et de personnages brillants. Dire que nous sommes honorés de vous avoir eu auprès de nous dans Modern Family serait l'euphémisme de l'année. Reposes en paix doux Fred”. Jamie Lee Curtis a tenu également à lui adresser un dernier hommage : "Un adieu chaleureux à M. Fred Willard. Quelle chance nous avons tous d'avoir pu être le témoin de son immense talent. Merci pour les profonds rires qui venaient du ventre. Vous êtes maintenant avec Mary. De retour à la maison."

Par J.F.