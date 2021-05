Frédérique Bel blessée en plein tournage par un acteur alcoolique, elle raconte

A l’occasion du lancement sur France 2 de la saison 6 de la série Nina, Frédérique Bel a accordé un entretien à nos confrères de TV Mag. Présente dans la premier épisode en tant qu’une patiente excentrique et paniquée, Frédérique Bel a révélé garder de ce tournage un très bon souvenir, ce qui n’est pas forcément le cas pour tous ces tournages. Lors de cet entretien, Frédérique Bel est notamment revenue sur ses pires souvenirs, et a confié avoir été blessée physiquement à plusieurs reprises sur un plateau de cinéma. Mais un incident en particulier a profondément marqué l’actrice française : "J'ai un acteur qui m'avait cassé la main pendant une prise. C'était un addict à l'alcool". Malgré tout, Frédérique Bel a tenu à cacher le nom du coupable.

"C’était un psychopathe"

L’actrice de 46 ans a toutefois fait comprendre que la violence de son partenaire n’était pas accidentelle, et qu’il ne l’avait pas blessé par mégarde en serrant sa main sans mesurer sa force : "Non, non. C'était un psychopathe. C'était en marge d'un tournage". Frédérique Bel a ensuite raconté un autre souvenir : "J'ai un très mauvais souvenir de figuration, parce que j'ai commencé figurante. Je jouais un tapin, et on me tapait. C'était dans Les Côtelettes de Bertrand Blier. Je fais un tapin, on me voit un quart de secondes". Mais rapidement, elle s’est retrouvée face à un partenaire qui prenait son rôle trop au sérieux : "Le comédien me tapait pour de vrai, j'avais la joue comme ça. A chaque fois, je tombais. Oh la la, c'était l'horreur. Oui, j'étais une très bonne actrice là-dessus. Je tombais très bien".

Par Alexia Felix