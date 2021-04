Friends : le tournage de l'épisode spécial terminé !

Le 22 février 2020, le compte officiel de HBO Max annonçait une nouvelle sur son compte Instagram qui a ému plus d'une personne. En effet, la chaîne dévoilait que quinze ans après l'arrêt de la série, Rachel, Monica, Ross, Phoebe, Joey et Chandler se retrouvaient pour un épisode spécial : "Après 15 ans, neuf mois et les innombrables demandes à travers le monde, nous avons l'information exclusive que vous attendiez : le casting de Friends se réunira exclusivement pour une spéciale sur HBO Max".

Une nouvelle qu'avaient rapidement confirmée les principaux intéressés. Courteney Cox qui incarne Monica, s'était confiée sur ce nouveau projet dans la websérie "Hiking with Kevin" quelques jours après l'annonce.

"c'est dans la boîte"

"Ce qui est excitant, c'est que nous allons tous nous réunir pour la première fois dans une salle, pour parler de la série. Je suis tellement impatiente. Nous n'avons jamais vraiment fait ça, resté là à discuter de cette expérience incroyable que nous avons vécue. Ça va être fantastique".

Courteney Cox ajoutait ensuite : "On l'a fait récemment, et ça nous a pris une éternité à organiser, peut-être 15 ans, pour enfin se retrouver pour dîner. On ne se retrouve jamais, ça n'arrive vraiment pas souvent, genre deux fois depuis la fin de la série. Et c'était si drôle. On a tellement ri. [On s'est retrouvés] une fois chez moi, une fois chez Jennifer [Aniston]".

L'épisode devait être tourné depuis plusieurs mois maintenant, mais avec la crise sanitaire de la Covid-19, le tournage était sans cesse repoussé. Et ce dimanche 11 avril, le compte officiel de la série a dévoilé une photo du tournage avec écrit en légende : "That’s a wrap!", ce qui signifie en français "c'est dans la boîte".

Par J.F.