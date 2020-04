Friends : les acteurs offrent la possibilité d'assister au tournage de l'épisode spécial

Les acteurs de Friends ont annoncé leur grand retour il y a quelques mois déjà. La plateforme HBO Max avait annoncé la nouvelle dans un communiqué : "Après 15 ans, neuf mois et les innombrables demandes à travers le monde, nous avons l'information exclusive que vous attendiez : le casting de Friends se réunira exclusivement pour une spéciale sur HBO Max". Jennifer Aniston avait confirmé la nouvelle avec un post Instagram d'une photo du tournage commenté avec un simple mais efficace "it's happening…".

Malheureusement, à cause de la crise sanitaire actuelle, le tournage de cet épisode spécial a dû être reporté. Un mal pour un bien puisqu'avec le confinement, les acteurs de la série ont décidé de mettre leurs fans à l'honneur.

un cadeau qui va faire des envieux !

Le #AllInChallenge a vu le jour sur les réseaux sociaux. Il demande à des célébrités de mettre aux enchères une expérience unique en leur compagnie en échange de dons. Les acteurs de Friends, toujours aussi proches, se sont prêtés au jeu de cette belle action. Jennifer Aniston a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram : "Salut tout le monde. On est très heureux de rejoindre le ALL IN Challenge et d’aider les personnes les plus démunies à se nourrir et rester en bonne santé durant cette période. On vous invite donc, vous et 5 de vos amis pour nous rejoindre tous les 6 au studio Stage 24. Vous serez nos invités privilégiés dans le public pour l’enregistrement du "Friends Reunion Special" où nous allons revenir sur la série et tous les bons moments passés ensemble. Vous aurez aussi accès à la Friends VIP expérience dans les studios de Warner Bros."

Pour participer, il suffit juste de faire un don, peu importe la somme. Le gagnant sera ensuite tiré au sort et aura la chance de vivre cette expérience unique. L'argent récolté sera reversé à des associations qui offrent des repas aux plus démunis.

Par J.F.