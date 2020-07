Gabriel Matzneff : "Le consentement" de Vanessa Springora bientôt au cinéma

L'ouvrage a fait l'effet d'une bombe. Sorti le 2 janvier 2020, Vanessa Springora dévoilait au monde entier les agissements de l'auteur Gabriel Matzneff. Auteur à succès, édité par Gallimard et prix Renaudot de l'essai en 2013, il a longtemps été l'une des figures emblématiques de la littérature française. Et pourtant, il n'a jamais caché son attirance pour les jeunes enfants.

Dans certains de ses ouvrages qui font figure de journaux intimes comme Mes amours décomposés (1990), ou ses essais tels que Les Moins de seize ans, il écrit : "Lorsque vous avez tenu dans vos bras, baisé, caressé, possédé un garçon de 13 ans, une fille de 15 ans, tout le reste vous paraît fade, lourd, insipide". Il devra répondre de ses actes dans un procès prévu le 28 septembre 2021.

Un best-seller sur grand écran

Vanessa Springora a donc décidé de mettre fin à ce silence qui dure depuis de nombreuses années. Victime de l'emprise de Gabriel Matzneff, elle a décidé de se livrer dans l'ouvrage "Le consentement". Elle y écrit : "Comme si son passage dans mon existence ne m'avait pas suffisamment dévastée, il faut maintenant qu'il documente, qu'il falsifie, qu'il enregistre et qu'il grave pour toujours ses méfaits" avant d'évoquer une relation de "triple prédation, sexuelle, littéraire et psychique".

Son ouvrage est un véritable best-seller, vendu à plus de 180 000 exemplaires.

Le producteur Marc Missonnier vient d'annoncer ce lundi 27 juillet dans un communiqué qu'il aurait le droit à une adaptation cinématographique : "Carole Lambert (Windy production) et Marc Misonnier (Moana Films) vont produire l'adaptation de l'ouvrage de Vanessa Springora publié chez Grasset (…) Vanessa Filho réalisera ce récit où Vanessa Springora raconte comment elle s’est retrouvée sous l’emprise d’un écrivain célèbre. En 1986, elle avait 13 ans; lui presque 50. Elle explique comment elle a été victime d’une triple prédation: sexuelle, littéraire et psychique".

Fier de vous annoncer l’adaptation de l’ouvrage de Vanessa Springora « Le Consentement » par Vanessa Filho, produit avec Carole Lambert. pic.twitter.com/2g8lDYYHnz — Marc Missonnier (@marcmissonnier) July 27, 2020

Par J.F.